Fallece actor de doblaje que prestó su voz a Tom Holland en “Spider-Man”

Nuevamente el doblaje mexicano está de luto, ahora por la muerte de Alexis Ortega, actor mexicano que prestó su voz a “Spider-Man”, personaje que interpretaba Tom Holland.

Los Anime Latin Dubbing Awards confirmaron la noticia: “Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio”.

Ortega prestó su voz en filmes como Civil War, Homecoming y Avengers Infinity War, donde se recuerda una frase pronunciada por Peter Parker a Tony Stark que se hizo viral: “No me quiero ir, señor Stark”, que a su vez fue utilizada en memes de redes sociales.

Se sabe que Alexis vivía en la Ciudad de México y que tenía 38 años al momento de su muerte, sin embargo, hasta ahora no se han reportado las causas.

No existe registro público que confirme que Tom Holland y Alexis Ortega se hayan conocido personalmente. Su relación se construyó en el terreno profesional.

De acuerdo con World Dubbing News, Ortega fue seleccionado por estudios de doblaje mexicanos gracias a su capacidad para capturar el tono juvenil y enérgico del personaje.

La labor de Ortega permitió que millones de espectadores en México y en toda Latinoamérica accedieran a una versión cercana y auténtica del superhéroe. Su trabajo facilitó la identificación del público hispanohablante con la franquicia.