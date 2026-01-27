Jenni Rivera antes de su muerte en accidente de avión: "¿y si esta madre se cae?"

Desde la muerte de Jenni Rivera mucha información se ha difundido, sin embargo, aún existen amigos y cercanos con secretos de ‘La Diva’. Recientemente, el locutor de radio Gabriel Roa hizo declaraciones que dejaron asombrados a todos, como el hecho de que fue el primero en saber sobre su muerte.

Gabriel, reconocido por sus famosas serenatas en ‘La Z’, se convirtió en amigo de Jenni por su trabajo frente a los micrófonos, sin embargo, fuera del aire hubo química entre ambos.

“Cuando Jenni se separa de Esteban con el tema de ‘Chiquis’, yo me mantengo al margen. Aquí logré separar la barrera del trabajo y nos hicimos muy buenos amigos.

Entonces le marco al Nextel un mes después y me dice llorando, ‘el único que no me había hablado eres tú’. Le dije ‘solamente quise ser respetuoso del tema porque conozco a tu marido, conozco a tu hija y te conozco a ti’”, relató Roa al tiempo que confesó que para sanar su dolor tuvieron algunas salidas.

“Me dijo ‘ven a verme’. Tomé un avión ese mismo día, llegué a las 10 de la noche a Los Ángeles, pasó por mí, nos fuimos a Rodeo Drive al otro día de compras, nos emped*mos durísimo”, narró Gabriel.

Y continuó platicando que a los ocho días de esos planes, Jenni viajó a la capital del país, sin advertir que tendría un impactante presentimiento.

“Pasé por ella al helipuerto en Polanco, iba solo en el helicóptero, se sube Jenni y volando hacia el Estado de México, a La Marquesa, me dice ‘oye, Gabo, ¿y si esta madr* se cae? Le digo ‘no mam*s, tu vas a ser muy famosa y vas a opacar mi muerte’.

El locutor advirtió que ese “fue un primer aviso, lo difícil vino después cuando regresa ella al año a Monterrey”.

Roa se refería a la inminente muerte de ‘La Diva de la Banda’, ocurrida el 9 de diciembre de 2012. Rivera tenía 43 años y perdió la vida en un accidente aéreo en Iturbide, Nuevo León. La cantante y seis personas más murieron cuando su avión Learjet 25 cayó tras despegar en Monterrey hacia Toluca.

Gabriel fue la primera persona en conocer del fatal accidente. “Suena mi teléfono en la madrugada, a las 4:30, era el Subprocurador General de la República, amigo mío, en aquel entonces estaba en el poder, y me dijo ‘oye, necesito hablar contigo urgente’. Me levanto, me salgo de la recámara y me dijo ‘no encontramos el avión de Jenni y necesito hablar con alguien que guarde el secreto’”.