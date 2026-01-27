Ariela Cáceres dice que el arreglo que le regaló Supremo a Milagro es "naco"

San Pedro Sula, Honduras.

El pasado sábado 24 de enero, la presentadora de televisión Milagro Flores celebró por todo lo alto sus 32 años de vida.

Para festejar dicho acontecimiento, la colaboradora de HCH realizó una gran fiesta a la que invitó a varios amigos y compañeros del canal.

En la celebración se presentó por sorpresa, Supremo, quien ha mantenido una relación sentimental con la presentadora en los últimos meses. El tiktoker hondureño llegó ataviado con un elegante traje negro y con un hermoso arreglo de flores para su amada, este detalle también incluía varios billetes de 500 Lempiras dentro, lo cual rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Milagro Flores posó muy feliz con su regalo y disfrutó de la velada en compañía de sus seres queridos. La agasajada también dedicó unas conmovedoras palabras para la presentadora Mayra Tercero, quien falleció de forma inesperada en 2025.