Ariela Cáceres dice que el arreglo que le regaló Supremo a Milagro es "naco"

El pasado sábado 24 de enero, la presentadora de televisión Milagro Flores celebró por todo lo alto sus 32 años de vida.
Para festejar dicho acontecimiento, la colaboradora de HCH realizó una gran fiesta a la que invitó a varios amigos y compañeros del canal.
En la celebración se presentó por sorpresa, Supremo, quien ha mantenido una relación sentimental con la presentadora en los últimos meses. El tiktoker hondureño llegó ataviado con un elegante traje negro y con un hermoso arreglo de flores para su amada, este detalle también incluía varios billetes de 500 Lempiras dentro, lo cual rápidamente llamó la atención de sus seguidores.
Milagro Flores posó muy feliz con su regalo y disfrutó de la velada en compañía de sus seres queridos. La agasajada también dedicó unas conmovedoras palabras para la presentadora Mayra Tercero, quien falleció de forma inesperada en 2025.
¿Un regalo naco?
Las imágenes de la celebración de Milagro Flores se hicieron virales en redes sociales, y ahora, su compañera de canal, Ariela Cáceres, ha expresado lo que opina del arreglo de flores que le regaló Supremo a Milagro.
"Para mí, ese arreglo, ese regalo, me pareció un regalo naco. Una persona que tiene dinero, no regala eso", dijo la periodista en un programa de radio.
"Quien te regala eso es porque quiere demostrar que tiene dinero. Una persona que tiene dinero puede regalar un arreglo grande de rosas, puede regalar una pulsera Cartier. Ahí demostrás que tenés dinero. Una Carolina Herrera o una cartera", agregó Cáceres.
Hasta el momento, Supremo y Milagro Flores no se han pronunciado sobre las recientes declaraciones de Ariela Cáceres.
Mira el video:
@nonos.gusta.pero
🔥👀 ¡ARIELA CÁCERES SE LANZA CON TODO CONTRA SUPREMO! 👀🔥 La polémica Ariela Cáceres volvió a dar de qué hablar al criticar sin filtros el famoso ramo buchón que el creador de contenido Supremo le regaló a Milagro Flores por su cumpleaños. Según Ariela, el detalle fue nada menos que “naco”, y aseguró que alguien que realmente quiere presumir dinero no regala flores con billetes, sino una pulsera de marca de alta gama... o hasta un vehículo.💥😱♬ Monkeyshine-JP - Lt FitzGibbons Men