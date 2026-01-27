Will Smith al borde de la muerte tras grabar un documental en el Polo Norte

Will Smith vivió uno de los momentos más peligrosos de su carrera mientras rodaba la serie documental ‘De Polo a Polo con Will Smith’, una producción de ‘National Geographic’ y Hulu, en la que el actor recorre los siete continentes en cien días y se enfrenta a desafíos físicos extremos.

Con esta nueva producción, no solo puso su cuerpo al límite, sino que casi pierde la vida, algo que nunca le había ocurrido como actor.

En una entrevista con el programa de televisión ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, explicó que quedó atrapado durante una arriesgada inmersión bajo el hielo ártico.

“Fuimos a bucear al Polo Norte e hicimos una inmersión bajo el hielo. Te sumerges bajo el hielo, y puede alcanzar hasta tres metros de espesor”, explicó Smith.

Además, el actor de ‘Dos policías rebeldes’ describió el entorno como una “cordillera de hielo inadvertida”, una formación irregular que dificulta la orientación y convierte cualquier error en una situación potencialmente mortal.

Smith siempre estuvo acompañado de un equipo de buzos expertos y, pocos minutos después de haber iniciado la inmersión, el equipo dio la orden de abortar el buceo. Al intentar regresar al punto de entrada, no logró localizar el orificio de salida, por lo que chocó con el hielo sólido.

“Escuché: ‘¡Aborten la inmersión! ¡Aborten!’ Y yo pensé: ‘¡Oh, no!’ Así que fui a ascender y choqué con el hielo’”, recordó.

En ese momento, Smith pensó que su vida estaba en peligro, pero debía mantener la calma para no empeorar la situación.