Reactivan proceso legal contra Marilyn Manson por presunta agresión sexual

Un reciente avance legal devolvió a los tribunales la demanda civil por presunta agresión sexual presentada por Ashley Walters contra Marilyn Manson, cuyo nombre real es Brian Warner.

La causa, que el juez Steve Cochran archivó en diciembre, ahora podrá reanudarse gracias a la entrada en vigor de la Ley AB 250 en California.

Esta norma otorgó una nueva ventana temporal de dos años a personas adultas que alegan haber sufrido agresiones sexuales para presentar sus reclamos, incluso si los hechos ocurrieron hace más tiempo del permitido anteriormente por la ley.

La demanda presentada por Walters describe una serie de episodios que, según su relato, comenzaron en 2010.

La exasistente aseguró que Manson la contactó a través de redes sociales bajo la premisa de una colaboración profesional en el ámbito de la fotografía.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La primera reunión presencial, según la denuncia, tuvo lugar en el estudio del músico.

Allí, Walters aseguró que él la empujó sobre una cama, la inmovilizó, la forzó a soportar contacto físico no consentido, y finalmente logró retirarse del lugar.

Posteriormente, aceptó trabajar como asistente personal del artista, posición en la que —según afirmó— vivió nuevas situaciones de abuso físico y emocional, como ser golpeada, recibir objetos arrojados y ser obligada a permanecer de pie durante largos periodos mientras Manson atravesaba episodios de consumo de drogas.

La defensa del músico, encabezada por el abogado Howard King, sostuvo la inocencia de Warner y rechazó con firmeza las imputaciones.

Tras la reactivación de la demanda, King expuso en Entertainment Weekly que “Ashley Walters recibió el derecho de presentar una reclamación limitada por agresión sexual bajo la nueva ley, una reclamación que no superará la próxima moción de juicio sumario”.

King enfatizó que la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, tras una investigación que se extendió durante cuatro años, decidió no presentar cargos penales contra Warner.

Desde la fiscalía, las autoridades agradecieron la colaboración y valentía de las denunciantes, aunque señalaron que no fue posible avanzar con acusaciones criminales.

El juez Cochran fundamentó su decisión en la aplicabilidad de la nueva ley estatal, que el gobernador Gavin Newsom promulgó en octubre.

AB 250 permitió que personas adultas con reclamos por agresión sexual que anteriormente estaban bloqueados por la prescripción pudieran volver a presentar sus casos ante la justicia.

La defensa legal de Warner argumentó que la ley solo permite reactivar denuncias que se ajusten exactamente a la definición penal de agresión sexual según el código del estado, y sostuvo que las alegaciones de Walters no cumplen con ese estándar.