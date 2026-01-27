Reactivan proceso legal contra Marilyn Manson por presunta agresión sexual

Un reciente avance legal devolvió a los tribunales la demanda civil por presunta agresión sexual presentada por Ashley Walters contra Marilyn Manson, cuyo nombre real es Brian Warner.
La causa, que el juez Steve Cochran archivó en diciembre, ahora podrá reanudarse gracias a la entrada en vigor de la Ley AB 250 en California.
Esta norma otorgó una nueva ventana temporal de dos años a personas adultas que alegan haber sufrido agresiones sexuales para presentar sus reclamos, incluso si los hechos ocurrieron hace más tiempo del permitido anteriormente por la ley.
La demanda presentada por Walters describe una serie de episodios que, según su relato, comenzaron en 2010.
La exasistente aseguró que Manson la contactó a través de redes sociales bajo la premisa de una colaboración profesional en el ámbito de la fotografía.
La primera reunión presencial, según la denuncia, tuvo lugar en el estudio del músico.
Allí, Walters aseguró que él la empujó sobre una cama, la inmovilizó, la forzó a soportar contacto físico no consentido, y finalmente logró retirarse del lugar.
Posteriormente, aceptó trabajar como asistente personal del artista, posición en la que —según afirmó— vivió nuevas situaciones de abuso físico y emocional, como ser golpeada, recibir objetos arrojados y ser obligada a permanecer de pie durante largos periodos mientras Manson atravesaba episodios de consumo de drogas.
La defensa del músico, encabezada por el abogado Howard King, sostuvo la inocencia de Warner y rechazó con firmeza las imputaciones.
Tras la reactivación de la demanda, King expuso en Entertainment Weekly que “Ashley Walters recibió el derecho de presentar una reclamación limitada por agresión sexual bajo la nueva ley, una reclamación que no superará la próxima moción de juicio sumario”.
King enfatizó que la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, tras una investigación que se extendió durante cuatro años, decidió no presentar cargos penales contra Warner.
Desde la fiscalía, las autoridades agradecieron la colaboración y valentía de las denunciantes, aunque señalaron que no fue posible avanzar con acusaciones criminales.
El juez Cochran fundamentó su decisión en la aplicabilidad de la nueva ley estatal, que el gobernador Gavin Newsom promulgó en octubre.
AB 250 permitió que personas adultas con reclamos por agresión sexual que anteriormente estaban bloqueados por la prescripción pudieran volver a presentar sus casos ante la justicia.
La defensa legal de Warner argumentó que la ley solo permite reactivar denuncias que se ajusten exactamente a la definición penal de agresión sexual según el código del estado, y sostuvo que las alegaciones de Walters no cumplen con ese estándar.
Frente a esto, Kate McFarlane, abogada del equipo de Walters, calificó dicha postura como un intento de evitar responsabilidades y afirmó a Rolling Stone que “la ley está muy claramente a nuestro favor”.
El proceso, según lo dispuesto por el juez, volverá a la etapa posterior al descubrimiento de pruebas, permitiendo que la defensa presente nuevas mociones para impugnar la validez de las acusaciones según la legislación vigente.
Los representantes legales de Walters solicitaron que el asunto pasara directamente a juicio, pero el magistrado optó por mantener abierta la fase de revisión, con una audiencia de seguimiento programada para el 27 de marzo.
Dentro de los documentos judiciales, Walters también afirmó haber presenciado incidentes que involucran a otras personas en el entorno de Manson.
Uno de los episodios relatados refiere a un supuesto ataque contra la entonces prometida del músico, Evan Rachel Wood, a quien habría arrojado un objeto que terminó causándole una marca visible.
Walters sostuvo también que, en ocasiones, se encargó de pasar alimentos a otras mujeres que permanecían en el domicilio del artista, a quienes describió como “angustiadas” y ocultas en un baño de invitados.
El historial de denuncias públicas contra Manson incluye relatos de varias mujeres, entre ellas la actriz Esmé Bianco y la propia Evan Rachel Wood.
En algunos casos, el músico llegó a acuerdos fuera de los tribunales. Warner, por su parte, abandonó demandas de difamación y acoso que inició contra Wood.
La abogada Bina Ahmad, quien representa a Walters, expresó tras la última decisión judicial: “Estamos muy contentos por Ms. Walters. Ella nunca dejó de luchar por justicia”.
Destacó que la reciente legislación impide que los acusados eviten comparecer ante la justicia escudándose en la prescripción de los hechos.