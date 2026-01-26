Blackpink cierra su exitosa gira “Deadline” con gran emoción

El ciclo de BLACKPINK en los escenarios con su gira “Deadline” llegó a su fin este 26 de enero en Hong Kong, tras medio año de presentaciones en distintos continentes.

Las tres fechas finales en la ciudad asiática reunieron a miles de personas y dejaron imágenes de las integrantes profundamente conmovidas entre lágrimas.

En uno de los momentos más recordados, Rose se dirigió al público y confesó: “Debemos atesorar cada instante, porque vamos a extrañar esta atmósfera por un tiempo. Debo decir que ha sido un absoluto honor y privilegio actuar frente a tantos de ustedes, tantas noches en esta gira".

“Creo que esta noche es, sobre todo, una celebración de este viaje que hemos vivido los últimos seis meses y, si acaso, durante casi diez años”, aseguró la cantante de “APT.”

Y concluyó: “Es tiempo de celebrar todo el amor que hemos recibido y los recuerdos que hemos creado juntos, así que estamos realmente agradecidas por cada uno de ustedes”.

La gira “Deadline” se inició el 5 de julio en Corea del Sur y llevó a Jennie, Jisoo, Rose y Lisa a recorrer escenarios de Asia, Europa y América del Norte.

El itinerario incluyó grandes estadios y ciudades emblemáticas: el Tokyo Dome alcanzó los 165 mil asistentes, el Stade de France superó los 110 mil y el Wembley Stadium de Londres también recibió a miles de personas.

En cada parada, el público respondió con entusiasmo, reafirmando la popularidad global del grupo femenino de K-Pop.

El concierto final en Hong Kong cerró una etapa, y además estuvo marcado por la nostalgia y el agradecimiento.

Las artistas compartieron sonrisas y lágrimas, mientras el público coreaba sus canciones y les brindaba muestras de apoyo.

La gira coincidió con un período de transformaciones personales para las integrantes. Desde 2024, cada una ha desarrollado proyectos fuera del grupo.

Jennie se sumó como actriz a la serie The Idol, Lisa formó parte del elenco de la tercera temporada de The White Lotus. Además, ambas lanzaron sus álbumes en solitario, al igual que Rose y Jisoo, esta última también se desempeña como actriz de k-dramas desde hace varios años.

Dicha diversificación permitió a cada una explorar nuevas facetas, aunque también provocó que surgieran comentarios sobre el futuro de BLACKPINK como unidad artística.

El grupo, sin embargo, ha respondido con mensajes claros sobre su permanencia. En agosto de 2024, Lisa explicó en una entrevista con Elle que para ellas seguir juntas era una certeza, y que el vínculo con la agrupación era fundamental en sus vidas.