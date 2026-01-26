Kylie Jenner y Timothée Chalamet disfrutan sus vacaciones en México

Kylie Jenner y Timothée Chalamet fueron vistos recientemente compartiendo una cena íntima en Flora Farms, un exclusivo restaurante en Cabo San Lucas, México.
Según TMZ y Daily Mail, la pareja pasó más de una hora en una mesa privada, disfrutando de una velada relajada y cercana. Chalamet, nominado al Óscar por "Marty Supremo", fue visto tomando fotos de Jenner con una cámara digital, mientras ambos reían y conversaban animadamente.
Aunque no hubo gestos públicos de afecto como besos o abrazos, testigos describieron al actor como atento y cariñoso durante toda la cita. A pesar de que el lugar estaba lleno, muchos comensales no reconocieron a la famosa pareja.
Esta escapada romántica llega tras una serie de triunfos de Chalamet en premios recientes como los Critics’ Choice Awards y los Globos de Oro, donde asistió con Jenner y le dedicó emotivas palabras.
La pareja ha mantenido su relación discretamente desde 2023, y aunque en semanas recientes surgieron rumores de una posible ruptura, esta salida parece confirmar que siguen juntos.
Su aparición en México refuerza la idea de que su romance continúa fortaleciéndose, pese al interés mediático y la atención pública que los rodea.