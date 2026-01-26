Murió Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio, a los 57 años

El mundo del espectáculo infantil mexicano está de luto. Gabriel Garzón Lozano, muppetero y voz oficial de Topo Gigio en América Latina desde 1994, falleció a los 57 años a causa de complicaciones de salud.

El deceso fue confirmado el 25 de enero de 2026 por Jorge Falcón, comediante, quien despidió al artista con un emotivo mensaje en redes sociales. Los restos de Garzón serán velados en una funeraria de la Ciudad de México, donde familiares, colegas y admiradores podrán darle el último adiós.

Gabriel Ernesto Garzón Lozano, nacido en la Ciudad de México en 1968, inició su carrera como actor de doblaje y titiritero. En 1994 se consolidó como la voz oficial de Topo Gigio para América Latina, personaje al que dio identidad y continuidad durante más de tres décadas.

Su interpretación convirtió al icónico ratón italiano en una figura entrañable de la televisión, formando parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

En 2016, Garzón sufrió un accidente de trabajo en Estados Unidos , donde tuvo que someterse a once cirugías, pero lamentablemente al final le amputaron una de sus piernas. Esto marcó el inicio de diversos problemas de salud. Con el paso de los años, su condición se agravó y requirió tratamientos constantes, incluidas transfusiones sanguíneas.

Semanas antes de su fallecimiento, familiares y allegados solicitaron públicamente donadores de sangre para apoyar su recuperación.

La noticia fue confirmada por Jorge Falcón, comediante, a través de una publicación en Instagram, en la que escribió:

“Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz querido amigo”.

El mensaje generó una amplia ola de condolencias dentro del medio artístico y entre seguidores del personaje.

Los restos de Gabriel Garzón Lozano serán velados en una funeraria de la Ciudad de México. Se espera la asistencia de familiares, amigos y colegas del mundo del doblaje, la comedia y el entretenimiento infantil.

Topo Gigio: un personaje entrañable

Topo Gigio fue creado en Italia en 1959 por Maria Perego, titiritera. El pequeño ratón se caracterizó por su voz dulce y su frase emblemática: “¡A la camita!”.

El personaje alcanzó fama internacional durante las décadas de 1960 y 1970, con apariciones en programas como el “Ed Sullivan Show”, en Estados Unidos.

En México, la voz de Garzón permitió que Topo Gigio se mantuviera vigente en la televisión y en presentaciones especiales, convirtiéndose en un referente cultural del entretenimiento infantil.

La muerte de Gabriel Garzón Lozano deja un vacío en el mundo del doblaje y la comedia mexicana. Su voz, inseparable de Topo Gigio, acompañó a niños y adultos durante décadas, convirtiéndose en un símbolo de ternura y nostalgia televisiva. Su legado permanecerá como uno de los más entrañables de la cultura popular latinoamericana.