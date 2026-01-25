Natalie Portman: "El gobierno y ICE están siendo abusivos"

Nueva York.

Natalie Portman y Jenna Ortega denunciaron este sábado la violencia y los abusos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante el Festival de Sundance, en un momento de protestas y tensión nacional tras un tiroteo fatal por parte de agentes federales en Minneapolis.

"Es un momento realmente devastador para nuestro país. El gobierno federal, y ICE en particular, está siendo muy abusivo y totalitario. Es absolutamente indignante y tiene que parar", dijo a EFE Portman, quien portaba un pin con la frase "fuera ICE", y se mostraba visiblemente afectada por la situación.

Este sábado, Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, falleció a manos de agentes federales de inmigración en la ciudad estadounidense de Mineápolis, tras tratar de interponerse entre agentes migratorios y ciudadanos que protestaban contra sus operaciones.

"Es difícil estar en un lugar así (Sundance) con estos bonitos atuendos y hablando de cine, cuando algo tan horrible está pasando justo a nuestro lado" aseguró a EFE la actriz mexicoamericana Jenna Ortega, quien junto a Portman se encuentra en el festival de cine que se celebra en Park City, Utah, para presentar su cinta ‘The Gallerist’.

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de las operaciones migratorias, ha asegurado que Pretti portaba un arma semiautomática y cargadores; sin embargo, los videos publicados en internet desde distintos ángulos no respaldan esa versión.

"La falta de una resolución real o de algún tipo de sanción contra los agentes es increíblemente aterradora y decepcionante de ver por parte de nuestro gobierno", añadió Ortega.