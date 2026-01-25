  1. Inicio
La llegada de BTS, una de las agrupaciones más influyentes del k-pop mundial, ha generado una de las mayores expectativas musicales en la historia reciente del país, con tres fechas programadas para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026

  Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 15:24
  • Redacción web
Boletos para los conciertos de BTS en México se agotaron en media hora

La banda coreana BTS sigue causando furor entre su público latinoamericano.

Ciudad de México.

Los boletos para los tres conciertos que BTS que ofrecerá los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP, de Ciudad de México, se agotaron a 37 minutos de que iniciara la venta general a través de Ticketmaster.

Desde antes de las 8:30 de la mañana, cuando se habilitó la sala de espera, la demanda del ARMY ya era evidente, ya que en cuestión de minutos, la fila virtual comenzó a crecer hasta rebasar las 300 mil personas.

De acuerdo con datos de Ticketmaster, 1.1 millones de personas se formaron en la fila virtual considerando las tres fechas.

Aunque el sistema operó sin las fallas registradas en la preventa, el volumen de usuarios conectados puso a prueba la paciencia de los compradores al haber filas virtuales de hasta 334 mil personas.

A las 9:12 horas, la plataforma alertó que la disponibilidad de boletos era mínima y recomendó revisar todas las secciones posibles.

Minutos después, a las 9:26, los tiempos de espera ya superaban la hora, con la advertencia de que las entradas podían agotarse antes de permitir el acceso al sistema.

Para las 9:34, aunque la disponibilidad seguía marcada como limitada, quienes lograban avanzar confirmaban que ya no había boletos visibles.

El golpe final llegó apenas 36 minutos después del arranque de la venta general, cuando Ticketmaster informó que todas las entradas para las tres fechas estaban agotadas.

Los conciertos en México forman parte de una ambiciosa gira mundial que iniciará en Corea del Sur y recorrerá 34 ciudades con un total de 79 presentaciones.

