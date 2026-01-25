Supremo agradece a Milagro Flores por no correrlo de su fiesta

San Pedro Sula, Honduras.

La presentadora de televisión Milagro Flores arriba a sus 32 años de vida este domingo 25 de enero, justo cuando en nuestro país también se celebra el Día de la Mujer hondureña.

Y para celebrar su natalicio por todo lo alto, la colaboradora de HCH televisión organizó una fiesta el pasado sábado, en la que invitó a sus seres queridos, amistades más cercanas y compañeros de trabajo.

Pero el momento clave de la noche fue cuando Supremo se presentó en el evento ataviado con un elegante traje negro y un hermoso arreglo de rosas para la agasajada.

Milagro Flores no pudo evitar mostrar su alegría y sorpresa al ver a Supremo, y de inmediato corrió a recibirlo y presentarlo con sus amistades.

LEA: ¿Cuánto ganó Supremo en el 2025? Conozca la impresionante cifra

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Por otro lado, Supremo también manifestó su alegría por estar presente en uno de los días más importantes para Milagro Flores, como es la celebración de su cumpleaños.

Tanto es así que con su ya característico sentido del humor, Supremo compartió un video en sus redes sociales en el que agradeció a la bella presentadora hondureña por no "correrlo" de su fiesta.

"Hoy es el día del cumpleaños de Milagro Flores, 32 añitos está cumpliendo la criatura, y pues me hice presente de sorpresa", dijo Supremo en el video y luego enfocó a Milagro, quien visiblemente feliz le dijo: "Gracias por estar aquí".

Luego Supremo le respondió entre risas: "Gracias a usted por no correrme".

Y así, Milagro Flores y Supremo disfrutaron de la fiesta durante toda la noche, y ante esto muchos de sus seguidores se preguntan si por fin habrá una reconciliación; mientras tanto, habrá que esperar a que los famosos hondureños compartan con sus fans más detalles de su situación sentimental.

Mira el video: