Matt Damon confiesa que su esposa primero se sintió atraída por Ben Affleck

El vínculo entre Matt Damon y Ben Affleck se estrechó desde que eran niños, en un barrio de Cambridge, Massachusetts.

Desde entonces, compartieron no solo la infancia y su sueño de trabajar en el cine, sino también una carrera que los llevó a escribir juntos En busca del destino (Good Will Hunting), película de 1997 que les otorgó el reconocimiento de la crítica y el premio Oscar al Mejor Guion Original.

Décadas después, la complicidad entre ambos sigue intacta, tanto en lo profesional como en lo personal.

Recientemente, una historia llamativa sobre los mejores amigos se conoció durante una entrevista. Luciana Barroso, esposa de Damon desde hace dos décadas, confesó que cuando vio En busca del destino en el cine, el actor que realmente llamó su atención fue Affleck.

Damon recordó entre risas que se enteró de este detalle meses después de iniciar su relación y que su reacción fue preguntar: “¿Elegiste al equivocado?”.

Según contó, la mejor amiga de Barroso prefería a Damon, pero Barroso se sentía atraída por Affleck.

Con el tiempo, el interés inicial de Luciana Barroso cambió y, al conocer a Ben Affleck personalmente, esa atracción desapareció.

La relación de Damon y Barroso inició en 2002, cuando se cruzaron en Miami durante el rodaje de una película. Dos años después contrajeron matrimonio y formaron una familia numerosa.

El matrimonio incluye a tres hijas en común: Isabella, Gia y Stella, además de Alexia, hija de Barroso de una relación anterior.

El círculo de confianza de la familia incluye a Affleck, quien trabajó junto a Barroso en distintos proyectos y la describió como una excelente productora y amiga.

Durante una conversación con el presentador Howard Stern, Ben Affleck comentó que la relación de Matt Damon y Luciana Barroso le permitió presenciar “muchas cosas hermosas” a lo largo de los años.

El artista de Hollywood sostuvo que el matrimonio de sus amigos se basa en una profunda amistad y en el apoyo mutuo, incluso cuando están separados y cada uno sigue su camino profesional.

A lo largo de los años, la familia mantuvo un equilibrio entre la vida privada y la exposición mediática, una tarea complicada para figuras públicas de su talla.