Harry Styles tendrá una gira exclusiva de solo siete ciudades en 2026

Una serie de anuncios sacudió el panorama musical internacional con la revelación de que Harry Styles solo actuará en siete ciudades durante todo el 2026.

El cantante británico deslumbró a sus seguidores al confirmar que no habrá más paradas fuera de esta selección exclusiva, que incluye ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney.

Para quienes residen en Estados Unidos, la oportunidad será única: Styles ofrecerá 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York. Según informó el propio artista en su web oficial, estas serán las únicas fechas en territorio estadounidense por ahora.

El tour global, titulado Together, Together, está producido por Live Nation y se extenderá de mayo a diciembre, sumando un total de 50 presentaciones en todo el mundo. Entre los momentos más destacados, figura la serie de seis noches en el emblemático Wembley Stadium de Londres.

La gira contará con la participación de invitados especiales en fechas seleccionadas: Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé y Skye Newman se sumarán en diferentes ciudades, detalló el equipo de Styles.

Las entradas saldrán a la venta de manera escalonada según la ciudad. En ámsterdam, la venta general comenzará el viernes 30 de enero a las 11h (hora central europea). Para Londres, será el mismo día y horario, pero en horario británico.

En Nueva York, los boletos para los conciertos del 26 de agosto al 9 de octubre estarán disponibles desde el viernes 30 de enero; los shows restantes, a partir del 4 de febrero. São Paulo, Ciudad de México, Melbourne y Sídney tienen sus propias fechas y horarios para la apertura de ventas, que pueden consultarse en la página oficial de Styles.

La dimensión solidaria no faltará en esta gira. Según el anuncio, Together, Together colaborará con varias organizaciones: a nivel global, respaldará a Choose Love, una ONG con la que Styles ha trabajado durante una década, brindando ayuda humanitaria en comunidades vulnerables.

Además, en Londres se donará una libra esterlina de cada entrada vendida al LIVE Trust, que apoya la música local. En Nueva York, la alianza con HeadCount permitirá que los asistentes tengan la posibilidad de registrarse para votar directamente en el recinto.

El compromiso ambiental también está presente. Styles trabajará junto a Green Nation —la división ecológica de Live Nation— para reducir el impacto ambiental de los conciertos y promover prácticas sostenibles durante el tour.