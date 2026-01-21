¿Eduin Caz se divorcia de Daisy Anahy? esto dijo de la supuesta infidelidad con su mejor amigo

El nombre de Eduin Caz ha sido tendencia en los últimos días. Y es que se ha comenzado a circular el rumor de que su esposa, Daisy Anahy, supuestamente le habría sido infiel con ‘el Yaki’, padrino de su hijo y gran amigo del cantante.

En medio de las especulaciones, el vocalista de GrupoFirme compartió un mensaje para su esposa. Para muchos, lo que dijo sería una manera de responder a los rumores, ¿confirmó su divorcio?

Los rumores empezaron después de que Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz, compartiera un video en TikTok con el tema ‘Todo lo fue’, canción de Lenin Ramírez, de fondo. Y es que el sencillo habla justamente sobre una infidelidad.

En redes sociales se comenzó a decir que Daisy realmente se reconcilió con Eduin en 2024 para presuntamente “vengarse” de las infidelidades que este último cometió en el pasado. En cuanto al tercero en discordia, se dice que, presuntamente, se trataría de ‘el Yaki’, exvocalista de ‘Banda El Recodo’.

Este último, además de colega, sería un gran amigo de Eduin Caz. Incluso, llegó a ser padrino de uno de sus hijos y han colaborado juntos en diversas presentaciones.

En aquel entonces, Eduin simplemente habría comentado el video de su esposa con las siguientes palabras: “SPTM Qué hermosa”. Esta situación ha generado opiniones divididas. Si bien algunos consideran que todo es una “teoría absurda”, otros sostienen que Daisy presuntamente “ya se desquitó”.

Hace unas horas, Eduin Caz, intérprete de ‘Ya supérame’, reapareció en redes sociales con un contundente mensaje para Daisy Anahy. Y es que el vocalista de Grupo Firme usó su Instagram para celebrar su 11 aniversario de bodas.

El artista subió una fotografía desde la Torre Eiffel de París. Se les pude observar dándose un romántico beso mientras que él sostiene un ramo de rosas “buchón”. En la descripción, puso: “Feliz 11 aniversario”.

En respuesta, Daisy se dijo muy feliz por estar con él y agradeció las sorpresas que le dio en este día tan importante: “Un llorar por las sorpresas de este aniversario. 11 años celebrados de la mejor manera, estar contigo viviendo un sueño es lo más bonito que puede pasarme”, indico.

Si bien ninguno de los dos hizo referencia directa a los rumores de infidelidad, para muchos, sus respectivos mensajes fueron una forma de demostrar que, pese a los chismes, están más enamorados que nunca.