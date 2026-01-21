A qué hora cantará Bad Bunny en el show de mediotiempo del Super Bowl 2026

El Super Bowl LX, la edición número 60 del evento deportivo más visto en Estados Unidos, se celebrará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. De acuerdo con información difundida por la NFL, el encargado del espectáculo de medio tiempo será Bad Bunny, uno de los artistas latinos con mayor proyección internacional en la actualidad.

El partido está programado para iniciar a las 18:30 horas del Este (ET), equivalente a las 17:30 horas del Centro (CT) y 15:30 horas del Pacífico (PT). Tanto Honduras como la mayor parte de México se encuentran en hora del Centro (CT), por lo que el kickoff será a las 17:30 horas locales.

El show de medio tiempo de Bad Bunny comenzará tras los dos primeros cuartos, aproximadamente entre las 18:45 y 19:00 horas CT, dependiendo del ritmo del juego.

Con base en la duración promedio de los partidos, la presentación de Bad Bunny se espera entre las 19:45 y las 20:00 horas ET. La NFL y Apple Music, patrocinador oficial del espectáculo, han señalado que el artista contará con cerca de 30 minutos para su actuación.

La elección de Bad Bunny marcaría un hito para la música latina, al convertirse en el primer artista puertorriqueño en encabezar el escenario del Super Bowl. Su presencia refleja el alcance global de su carrera y la creciente influencia de los ritmos urbanos en la cultura popular.

El Levi’s Stadium, ubicado en el corazón del Área de la Bahía, ya fue sede del Super Bowl 50 en 2016. Diez años después, el recinto vuelve a recibir el evento, ahora con una expectativa mayor por la combinación de deporte y espectáculo musical.

El artista ha adelantado que prepara un show con bailarines, efectos visuales y una puesta en escena de gran escala. Aunque no se han confirmado colaboraciones oficiales, medios internacionales especulan sobre la posible participación de artistas invitados.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es considerado uno de los escenarios musicales más importantes del mundo. En ediciones anteriores, figuras como Shakira, Jennifer López, Rihanna y Beyoncé han protagonizado presentaciones memorables. Bad Bunny se sumaría a esta lista con el reto de representar a la música latina ante una audiencia global.

La transmisión del evento será internacional. En Estados Unidos, la cobertura estará a cargo de CBS, mientras que en América Latina podrá verse a través de ESPN y la plataforma Star+, permitiendo que millones de espectadores sigan el espectáculo en vivo.

La NFL ha señalado que el halftime show es una herramienta clave para conectar con audiencias diversas. La elección de Bad Bunny responde a su capacidad de atraer tanto a públicos jóvenes como internacionales, reforzando al Super Bowl como un evento cultural además de deportivo.

En términos logísticos, el montaje del escenario se realiza en menos de diez minutos, con un despliegue técnico de gran complejidad. Se espera que el show combine innovación tecnológica con el estilo urbano característico del artista.

De acuerdo con cifras registradas en la mañana del 20 de enero, el video promocional publicado por el propio artista en su cuenta oficial de Instagram superó los 5 millones de “likes” y alcanzó más de 77 millones de visualizaciones en pocas horas, cifras que lo ubican por encima de adelantos realizados por artistas como Rihanna y Kendrick Lamar, quienes encabezaron el espectáculo en años anteriores.

La expectativa es elevada. En 2025, el Super Bowl LIX alcanzó un promedio de 127.7 millones de espectadores, según datos de Nielsen. Con Bad Bunny en el cartel, se prevé que la audiencia pueda superar esa cifra.