La fortuna de Shakira: cifras, negocios y giras millonarias

El tour, que llega a El Salvador el 7, 8, 12 y 14 de febrero, mientras a Colombia el 20 de febrero, representa una de las etapas más lucrativas de su trayectoria. A estos ingresos aún no contabilizados se suman décadas de ventas discográficas, contratos publicitarios y negocios paralelos que han convertido a la barranquillera en una empresaria de alto nivel.

A pesar de haber enfrentado en 2023 una sanción millonaria impuesta por la Hacienda española, Shakira mantiene una posición financiera sólida que la ubica entre las artistas latinas más ricas del mundo. Su patrimonio actual se estima entre 300 y 400 millones de dólares , una cifra que continúa creciendo impulsada por su carrera musical, sus inversiones y, especialmente, por el éxito arrollador de su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”.

En más de 34 años en la industria, Shakira ha vendido alrededor de 125 millones de discos con los doce álbumes que conforman su catálogo. Sin embargo, su fortuna no depende únicamente de la música. La artista ha sabido capitalizar su imagen y su marca personal con inversiones estratégicas en distintos sectores.

Uno de esos frentes es la industria de la perfumería. Su línea “S by Shakira” se comercializa en varios países y, en Colombia, sus fragancias oscilan entre los $91.000 y los $139.000, dependiendo del tamaño y la referencia, convirtiéndose en una fuente constante de ingresos.

También ha firmado contratos millonarios como imagen de marcas globales. Entre ellos destacan sus colaboraciones con aerolíneas, bebidas gaseosas y la icónica muñeca Barbie, que lanzó dos ediciones inspiradas en ella en 2001 y 2002. En 2014, su alianza con Fisher-Price no solo generó ganancias, sino que permitió canalizar recursos hacia su Fundación Pies Descalzos.

Creada en 1998, esta fundación se ha financiado en parte con los beneficios derivados de acuerdos comerciales y responde al compromiso social de la cantante, cuyo primer álbum internacional, “Pies Descalzos”, dio nombre al proyecto.

En el ámbito empresarial, Shakira también incursionó en el mundo de las inversiones. Hasta 2024 mantuvo activa She Wolf Investment, una sociedad con la que apostó por startups en Estados Unidos. Entre las compañías respaldadas se encontraban High Brew Coffee, Parade Underwear, Magic Spoon y Wild Things Snacks. Aunque la firma fue liquidada, reflejó su interés por diversificar su capital.

Durante los años que residió en España, la artista también figuró como propietaria de empresas como Fire Rabbit SL, enfocada en la gestión de activos mobiliarios, y Global Golden Tour, vinculada a la organización de conciertos y giras internacionales.

A estos ingresos se suman sus apariciones en televisión y cine. En 2013 se integró como jurado al programa “The Voice” en Estados Unidos y, en 2016, Disney la eligió para dar voz al personaje Gazelle en la película animada Zootopia. En 2020, además, protagonizó el show de medio tiempo del Super Bowl, uno de los espectáculos más vistos del planeta.

En las plataformas musicales, Shakira sigue liderando cifras. En el Billboard Hot 100 alcanzó el número uno con “Hips Don’t Lie”, junto a Wyclef Jean, y otros éxitos como “Whenever, Wherever”, “She Wolf” y “La Tortura” también dominaron los rankings. En Spotify, suma más de 60,7 millones de oyentes mensuales, posicionándose como una de las artistas latinas más reproducidas.