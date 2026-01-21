Pepe Aguilar habla de los retos de ser padre en medio de las polémicas

Así como su carrera musical estuvo marcada por una conversión del rock en español al ranchero, Pepe Aguilar señala que intenta adaptarse a cada cambio en la industria de la música y el entretenimiento.

En diálogo para PAPER Español, el cantautor mexicoestadounidense hizo un reflexión crítica sobre su papel en la música ranchera, su visión sobre el presente y futuro del regional mexicano y los retos de ser padre de tres de cuatro hijos que, a su manera, decidieron seguir sus pasos.

En el pasado reciente, Pepe Aguilar tuvo una postura crítica hacia los corridos tumbados, subgénero del regional mexicano que en 2025 consolidó su dominio en el gusto popular, desplazando a estilos musicales como el pop, reguetón, rock y ranchero.

No obstante, la experiencia de alguien que transitó de lo análogo al streaming parece haberle dado una visión menos reduccionista sobre el éxito e impacto cultural de artistas como peso Pluma, Junior H y Natanael Cano, con quien tuvo un desencuentro público en 2024.

“La música mexicana actual no es tradicional, aunque venga de sangre mexicana. Tiene los mismos instrumentos, la misma garra, pero es una evolución. Puede gustarte o no, pero es la expresión natural de una cultura en este tiempo. Y aun así, creo que la gente se aferrará más a sus raíces: al mariachi, a la banda, al norteño”.

Como una especie de consolación, Aguilar indica que aunque desde hace años la música ranchera y banda no lideran las listas de popularidad, “son géneros sólidos, eternos”.

La experiencia no solo se limita al ámbito profesional. En lo personal, el cúmulo de experiencias vividas le permitió enfrentar de mejor manera el mayor reto que ha tenido frente a él: la paternidad.

Aguilar describe dicha responsabilidad como una vulnerabilidad que hay que aceptar y transformar: “Ser padre ha sido lo más complejo que he hecho en la vida. Te confronta con tus valores, tus carencias, tus errores. Educar con el ejemplo te obliga a crecer”.