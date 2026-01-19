Famosas que usaron los vestidos exclusivos de Valentino

Princesa Diana:
Valentino se inspiró en un vestido rojo que vio en la ópera de Barcelona para crear su famoso tono rojo, que se convirtió en su firma y en un símbolo de glamour y elegancia vibrante para mujeres como Diana.
Julia Roberts:
El icónico vestido vintage blanco y negro que usó al ganar su Oscar por Erin Brockovich en 2001, un diseño de archivo de 1992 que se convirtió en un hito de la moda, popularizando el uso de piezas vintage y demostrando la elegancia atemporal de Valentino más allá del rojo, siendo recordado como uno de los mejores looks de la historia de los Oscar y que la actriz aún conserva.
Anne Hathaway:
Lució un impresionante vestido vintage rojo de Valentino, de la colección Otoño-Invierno 2003, en los WWD Honors 2025 en Nueva York, un diseño de volantes y tirantes finos que rinde homenaje a su amistad con el diseñador y su icónico papel en El diablo viste a la moda.
Jennifer Aniston:
La actriz ha usado vestidos rojos de Valentino, destacando un icónico diseño de corte princesa con profundo escote en V para los Premios Oscar 2013, un look que la mostró saliéndose de su estilo habitual para abrazar el vibrante "rojo Valentino" característico de la firma, convirtiéndose en uno de sus momentos más memorables en la alfombra roja junto a otras estrellas que han lucido el famoso color creado por Valentino Garavani.
Amy Adams:
La actriz usó este vestido en la 71ª edición de los Premios Globos de Oro el 12 de enero de 2014, donde fue nominada y ganó un premio por su papel en American Hustle.
Salma Hayek:
Asistió al show "Pavillon des Folies" en París con un conjunto lavanda de encaje. Su look de inspiración "viejo Hollywood" incluyó una falda midi, blusa a juego, un turbante de satén, collares de perlas en capas y zapatos de plataforma color champán.
Jennifer López:
"La diva del Bronx" ha lucido un vestido de novia de Valentino en la realidad: un diseño de encaje color blanco roto con un escote pronunciado que usó en su boda con Cris Judd en 2001. También ha vestido creaciones de la casa de moda para eventos y películas.
Nicola Peltz:
Lució un impresionante vestido de novia de Alta Costura de Valentino para su boda con Brooklyn Beckham en abril de 2022, diseñado por el director creativo de la marca, Pierpaolo Piccioli.
Naomi Campbell:
Campbell hizo un regreso sorpresivo a la pasarela de Valentino después de 14 años para cerrar este desfile. Lució un impresionante y transparente vestido negro con una falda voluminosa de volantes, diseñado por Pierpaolo Piccioli.
Carla Bruni:
Carla Bruni ha lucido varios vestidos de la firma Valentino a lo largo de los años, destacando recientemente uno diseñado por Pierpaolo Piccioli para el Festival de Cine de Venecia en 2023. Carla Bruni usó un vestido creado exclusivamente para ella por el entonces director creativo de la maison Valentino, Pierpaolo Piccioli. El diseño presentaba una gran abertura en la pierna y un favorecedor escote anudado al cuello que dejaba al aire los hombros y la clavícula.