‘Zootopia 2′ triunfa como la cinta animada más taquillera de la historia

El fenómeno mundial de Zootopia 2 se ubicó en la cima de la animación al convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos en su género a nivel global.
El éxito de esta producción de Walt Disney Animation Studios superó a Intensa-Mente 2 y la ubicó como la novena película con mayor recaudación en la historia.
La recaudación total alcanzó USD 1.703 millones a nivel mundial, con USD 390 millones en Estados Unidos y USD 1.313 millones en otros mercados, según datos de Disney.
En América Latina, la película sumó más de 27 millones de espectadores y USD 114,6 millones, situándose como el mayor estreno del estudio en la región.
El impacto en las salas de cine resultó inmediato. Estrenada el 26 de noviembre de 2025, obtuvo un debut sin precedentes al recaudar USD 559,5 millones en solo cinco días, lo que la posicionó como la apertura animada global más alta de todos los tiempos.
A nivel global, la película se ubicó en el primer puesto de los estrenos de la Motion Picture Association (MPA) en 2025 y alcanzó el lugar más alto de todos los tiempos en China.
En ese país, el público respondió con un entusiasmo excepcional, llevando la recaudación hasta los USD 619 millones, un récord para una película animada de estudio estadounidense.
La presencia de Zootopia 2 dentro del catálogo de Disney también se reflejó en su dominio sobre otras producciones animadas.
Encabezó la clasificación de películas animadas más exitosas de la MPA, seguida por Intensa-Mente 2 y Frozen 2.
Cuando se suman ambas entregas de Zootopia, el total supera los USD 2.730 millones a nivel mundial, cifra que la coloca entre las franquicias más lucrativas del sector.
El reconocimiento de la crítica acompañó la respuesta del público. El largometraje obtuvo la calificación “Verified Hot” en Rotten Tomatoes, alcanzó un 96% de aprobación del público y recibió una nota “A” en CinemaScore.
Estos resultados reflejan la conexión lograda por la película, que logró atraer a espectadores de distintas edades y procedencias.
La visión de Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment, quedó clara en sus palabras de agradecimiento.
“Este logro pertenece, ante todo, a los fans de todo el mundo, cuyo entusiasmo lo hizo posible. Estamos inmensamente orgullosos de nuestros cineastas Jared Bush, Byron Howard y Yvett Merino... Zootopia 2 es un logro extraordinario, y agradecemos a todos los que ayudaron a hacerla realidad”, señaló en declaraciones oficiales.
El fenómeno en Latinoamérica no pasó inadvertido. En países como México, Brasil y Argentina, las salas se mantuvieron llenas durante semanas, confirmando el interés por la propuesta y la capacidad del cine animado para reunir a familias enteras.
El dato de más de 27 millones de entradas vendidas refleja la magnitud del alcance de la película en la región.
El éxito comercial de Zootopia 2 también impulsó la venta de productos relacionados, desde juguetes hasta ropa y artículos escolares, generando un impacto amplio en la industria del entretenimiento y el consumo familiar.
Mientras Zootopia 2 ocupa el primer lugar, la industria observa títulos que podrían desplazarla en los próximos años.
The Super Mario Galaxy Movie, la próxima secuela de Universal e Illumination, apunta a superar los USD 1.360 millones de la anterior y necesita un aumento del 25 % para alcanzar la cifra de la película.
El atractivo de los personajes de Nintendo y la expectativa generada por el éxito de The Super Mario Bros. Movie en 2023 crean un escenario favorable para el posible ascenso de esta franquicia.
Toy Story 5 buscará superar los USD 1.073 millones de Toy Story 4. Para lograrlo, la nueva entrega de la saga deberá incrementar su taquilla en un 60 %.
Aunque el desafío es considerable, la fuerza de la marca y la conexión emocional con varias generaciones podrían jugar a favor de esta producción de Disney y Pixar.
Por su parte, Frozen 3, prevista para 2027, también figura entre las candidatas al récord. Su antecesora registró USD 1.400 millones y su sucesora necesitaría solo un 17 % más para colocarse en la cima.
El regreso de Anna y Elsa promete atraer nuevamente a millones de espectadores en todo el mundo, como ocurrió con las entregas anteriores.
Fuera de Disney, Illumination apostará por Minions 3, que requeriría casi un 50 % más que el récord anterior de la franquicia.
La saga de los simpáticos personajes amarillos ya demostró su capacidad para atraer públicos masivos con Minions y Mi villano favorito, lo que deja abierta la posibilidad de que puedan acercarse a la cifra de Zootopia 2 si logran captar el interés de las generaciones más jóvenes.
DreamWorks prepara el estreno de Shrek 5 en 2027. Ninguna entrega previa de la saga superó los USD 1.000 millones, aunque el regreso de personajes conocidos como Shrek, Fiona y Burro podría impulsar el resultado.