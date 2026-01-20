‘Zootopia 2′ triunfa como la cinta animada más taquillera de la historia

El fenómeno mundial de Zootopia 2 se ubicó en la cima de la animación al convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos en su género a nivel global.

El éxito de esta producción de Walt Disney Animation Studios superó a Intensa-Mente 2 y la ubicó como la novena película con mayor recaudación en la historia.

La recaudación total alcanzó USD 1.703 millones a nivel mundial, con USD 390 millones en Estados Unidos y USD 1.313 millones en otros mercados, según datos de Disney.

En América Latina, la película sumó más de 27 millones de espectadores y USD 114,6 millones, situándose como el mayor estreno del estudio en la región.

El impacto en las salas de cine resultó inmediato. Estrenada el 26 de noviembre de 2025, obtuvo un debut sin precedentes al recaudar USD 559,5 millones en solo cinco días, lo que la posicionó como la apertura animada global más alta de todos los tiempos.

A nivel global, la película se ubicó en el primer puesto de los estrenos de la Motion Picture Association (MPA) en 2025 y alcanzó el lugar más alto de todos los tiempos en China.

En ese país, el público respondió con un entusiasmo excepcional, llevando la recaudación hasta los USD 619 millones, un récord para una película animada de estudio estadounidense.

La presencia de Zootopia 2 dentro del catálogo de Disney también se reflejó en su dominio sobre otras producciones animadas.

Encabezó la clasificación de películas animadas más exitosas de la MPA, seguida por Intensa-Mente 2 y Frozen 2.

Cuando se suman ambas entregas de Zootopia, el total supera los USD 2.730 millones a nivel mundial, cifra que la coloca entre las franquicias más lucrativas del sector.

El reconocimiento de la crítica acompañó la respuesta del público. El largometraje obtuvo la calificación “Verified Hot” en Rotten Tomatoes, alcanzó un 96% de aprobación del público y recibió una nota “A” en CinemaScore.

Estos resultados reflejan la conexión lograda por la película, que logró atraer a espectadores de distintas edades y procedencias.

La visión de Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment, quedó clara en sus palabras de agradecimiento.

“Este logro pertenece, ante todo, a los fans de todo el mundo, cuyo entusiasmo lo hizo posible. Estamos inmensamente orgullosos de nuestros cineastas Jared Bush, Byron Howard y Yvett Merino... Zootopia 2 es un logro extraordinario, y agradecemos a todos los que ayudaron a hacerla realidad”, señaló en declaraciones oficiales.

El fenómeno en Latinoamérica no pasó inadvertido. En países como México, Brasil y Argentina, las salas se mantuvieron llenas durante semanas, confirmando el interés por la propuesta y la capacidad del cine animado para reunir a familias enteras.

El dato de más de 27 millones de entradas vendidas refleja la magnitud del alcance de la película en la región.

El éxito comercial de Zootopia 2 también impulsó la venta de productos relacionados, desde juguetes hasta ropa y artículos escolares, generando un impacto amplio en la industria del entretenimiento y el consumo familiar.