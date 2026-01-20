Bad Bunny en Super Bowl 2026: vida y trayectoria en la música

Estados Unidos

Bad Bunny, nombre artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio, es hoy una de las figuras más influyentes de la música urbana en español. Su ascenso, que comenzó de manera independiente en plataformas digitales, lo llevó a convertirse en un referente global del reguetón y el trap latino. Antes de la fama, Benito creció en Vega Baja, Puerto Rico, específicamente en el barrio Almirante Sur. Nació el 10 de marzo de 1994 y es el mayor de tres hermanos. Su padre, Tito Martínez, trabajó como camionero, mientras que su madre, Lysaurie Ocasio, fue maestra de inglés. La música estuvo presente desde su infancia, en un entorno familiar sencillo pero estable.

Su camino artístico tomó forma en 2016, cuando empezó a publicar canciones en SoundCloud mientras trabajaba como empaquetador en un supermercado Econo. Paralelamente, estudiaba comunicación audiovisual en la Universidad de Puerto Rico, conocimientos que aplicó en la producción y estética de sus primeros contenidos. El impacto de esos lanzamientos llamó la atención de la industria y, en diciembre de 2018, debutó con X 100PRE, un álbum que mezcló trap, reguetón y rap con una identidad propia. El proyecto fue reconocido con el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana y lo posicionó como una nueva voz disruptiva. En 2019 amplió su alcance internacional con OASIS, un trabajo colaborativo junto a J Balvin que reforzó su presencia en mercados fuera de Puerto Rico. Un año después, en plena pandemia, lanzó YHLQMDLG, producción que lo consolidó entre los artistas latinos más escuchados del planeta. Ese mismo año sorprendió con El Último Tour del Mundo, álbum que hizo historia al convertirse en el primero completamente en español en liderar el Billboard 200 de Estados Unidos, marcando un hito para la música urbana latina. El fenómeno se amplificó en 2022 con Un Verano Sin Ti, un disco que rompió récords de streaming, dominó listas globales durante meses y fue nominado al Grammy como Álbum del Año, algo inédito para una obra en español. Este éxito lo llevó a encabezar Coachella en 2023. En 2023 regresó a sus raíces con Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, un proyecto más cercano al trap que, pese a dividir opiniones críticas, volvió a debutar en los primeros puestos de popularidad.