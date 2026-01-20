Victoria Beckham hizo llorar a Nicola Peltz el día de su boda con Brooklyn

Estados Unidos.

El primer baile de bodas "especial" de Brooklyn Beckham con su esposa Nicola Peltz se convirtió en un caos cuando la novia salió corriendo entre lágrimas, mientras la madre del novio, Victoria Beckham, se apropió del cuello de su hijo en la pista de baile durante la recepción, según informaron fuentes al sitio Page Six. El pasado lunes, el joven aspirante a chef, de 26 años, escribió en una impactante publicación de Instagram cómo Victoria, de 51 años, se apropió del primer baile de la pareja con su esposa, y añadió: "Bailó de forma muy inapropiada delante de mí delante de todos". Ahora, fuentes han indicado a medios estadounidenses que el incómodo momento ocurrió después de que ellos, su familia y otros invitados ya llevaran un rato bailando en la pista. Pero el momento de quiebre fue cuando el cantante Marc Anthony subió al escenario para su actuación especial.

Brooklyn Beckham, quien actualmente está casado con Nicola Peltz, decidió romper el silencio y contar su verdad. A través de un comunicado publicado en redes sociales, Brooklyn habló abiertamente sobre las acciones que, según él, sus propios padres han tomado durante años para intentar interferir y desgastar su relación con Nicola. En el mensaje, Brooklyn explica que han tratado de controlar la narrativa pública, presentándolo como alguien manipulado o dominado por su esposa, cuando —según él— la realidad es completamente distinta. Afirma que gran parte de su vida ha estado marcada por el control familiar y que, por primera vez, al tomar distancia, ha encontrado paz y estabilidad emocional. Cansado de los señalamientos y de que se minimice su voz, Brooklyn decidió hablar y poner un límite. Este comunicado no busca atacar, sino dejar claro que su matrimonio es una decisión propia y que ya no está dispuesto a permitir que otros cuenten su historia por él.

Victoria arruinó el baile de los novios Al parecer, Anthony debía presentar a la pareja, que luego bailaría en un escenario especialmente diseñado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Se suponía que sería el primer baile romántico de ellos”, dijo una segunda fuente. “Estaba planeado específicamente para Nicola y Brooklyn”. En ese momento, Marc Anthony, amigo de toda la vida de la familia Beckham, llamó a Brooklyn para bailar con “la mujer más hermosa del lugar”; no la recién casada, sino Victoria. El invitado contó a Page Six que Victoria “subió al escenario, abrazó a Brooklyn” y “se acurrucó contra su cuello”. “Bailó con él de forma muy inapropiada. Le arrebató ese momento a Nicola, es la pura verdad”. El invitado añadió: “Nicola salió corriendo llorando. El lado de los Beckham vitoreaba y el lado de los Peltz estaba en silencio". “Los amigos de Nicola le decían: ‘Tienes que volver a bajar’. Tenía la cara hinchada. Finalmente bajó y estuvo triste toda la noche; fue desgarrador”. Brooklyn escribió en su declaración que “nunca se había sentido más incómodo o humillado en toda mi vida”.

Un enlace de sueño Brooklyn se casó con la heredera multimillonaria Nicola, de 31 años, en la finca de Palm Beach de sus padres, Nelson y Claudia Peltz, en abril de 2022. Se dice que los Peltz construyeron un escenario especialmente para Marc Anthony, quien interpretó su éxito "You Sang To Me", y que ellos pagaron a su banda. Sin embargo, otras fuentes afirmaron que no hubo ningún "secuestro" del primer baile de la pareja, y le informaron a Page Six que Nicola y Brooklyn ya habían bailado juntos y que Nicola había bailado con su padre. David Beckham no tardó en subir al escenario junto a su esposa, Victoria, y su hijo Brooklyn, al igual que su hija Harper. "Básicamente, fue un baile familiar", declaró la fuente de la boda, quien negó cualquier comportamiento "inapropiado" de Victoria.