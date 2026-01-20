David Beckham: "A veces hay que dejar que los hijos comentan errores"

Londres, Inglaterra.

David Beckham afirmó este martes que sus hijos cometen errores en las redes sociales pero consideró que a veces "tienes que dejarles cometer esos errores".

Unas declaraciones que llegan después de que su hijo Brooklyn acusara a sus padres de provocarle ansiedad y de interferir en su relación con su mujer, Nicola Peltz.

"No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida", señaló ayer Brooklyn Beckham, de 26 años, en un largo comunicado en Instagram en el que lamenta que "las publicaciones performativas en las redes sociales, los eventos familiares y las relaciones no auténticas han sido parte integral de la vida en la que nací".

Algo que contrasta con lo que ha opinado hoy su padre desde el Foro Económico Mundial de Davos en una intervención en el programa financiero Swawk Box de la CNBC, para hablar de deporte y colaboraciones junto al presidente del Bank of America, Brian Moynihan.

Al mencionar lo que íconos como Beckham pueden representar para los niños y jóvenes, el exfutbolista fue preguntado por su opinión sobre el poder de las redes sociales.

"Siempre he hablado de las redes sociales y del poder de las redes sociales. Para bien y para mal. Lo malo es que el acceso de los niños, hoy en día, puede ser peligroso", señaló.