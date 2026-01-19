"Renovada y optimista”: Nicole Kidman tras su divorcio con Keith Urban

Nicole Kidman encara el inicio de un nuevo año con una actitud marcada por el optimismo y la reorganización personal tras dejar atrás su divorcio de Keith Urban. La actriz australiana se encuentra centrada en su familia y en una agenda profesional especialmente cargada, según fuentes cercanas citadas por PEOPLE.

“Nicole pasa mucho tiempo con sus hijas. Le encanta el tiempo en familia”, señaló una fuente sobre Sunday, de 17 años, y Faith, de 15 años, a quien procreó con el músico.

Tras pasar las fiestas de fin de año en Australia, la artista de 58 años, ha regresado a Nashville junto a las adolescentes, donde la familia ha retomado su rutina habitual.

“Está renovada y optimista de cara al nuevo año. Todas están volviendo a la normalidad. Las cosas han estado tranquilas”, dijo el informante.

Ese clima de calma personal coincide con un periodo de intensa actividad profesional. De acuerdo con la misma fuente, Nicole Kidman “está mirando hacia adelante a un año muy ocupado y estimulante”, con varios proyectos en distintas fases de producción y estreno.

La actriz, que en los últimos años ha consolidado una presencia constante tanto en cine como en televisión, volverá a ocupar un lugar destacado en la cartelera y en las plataformas de streaming.

Uno de los lanzamientos más esperados es la secuela de Practical Magic, la película de 1998 que protagonizó junto a Sandra Bullock y que se convirtió con el tiempo en un título de culto.

La continuación tiene previsto su estreno en septiembre y supone el regreso de Kidman a un universo cinematográfico especialmente recordado por el público.

A ello se suma una agenda televisiva especialmente amplia. La actriz forma parte del reparto de Scarpetta, una serie de Prime Video en la que comparte protagonismo con Jamie Lee Curtis.

También aparecerá en Margo’s Got Money Troubles, producción de Apple TV+ junto a Elle Fanning, y en la tercera temporada de Lioness, la serie de Paramount+ encabezada por Zoe Saldaña.

Además de actuar, Nicole Kidman continúa desarrollando su faceta como productora, con planes para adaptar a la pantalla series como Girls and Their Horses y Discretion, además de un eventual regreso de Big Little Lies para una tercera temporada.

Este momento de estabilidad llega después de un periodo personal complejo. La separación de la artista y Keith Urban se hizo pública en septiembre de 2025, poniendo fin a un matrimonio de 19 años.