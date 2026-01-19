Muere Stephen 'Cat' Coore, una de las grandes figuras del reggae

Jamaica.

El cofundador de la legendaria banda de reggae Third World, Stephen "Cat" Coore, de 69 años, falleció el domingo por la noche, según informó este lunes su familia en un comunicado.

Coore, reconocido por su excepcional talento musical, su brillantez compositiva y sus profundos conocimientos musicales, fue galardonado con la Orden de Distinción por el Gobierno de Jamaica en reconocimiento a su destacada contribución a la cultura jamaicana y a las artes creativas.

Nacido en Kingston el 6 de abril de 1956, Coore fue uno de los músicos más respetados e influyentes de Jamaica, idolatrado por su destreza con la guitarra y con el violonchelo.

Coore y el teclista Ibo Cooper fueron los primeros miembros de la banda Third World, pioneros en la fusión del reggae, el soul, el funk, el pop y el rock, que ayudó a dar forma al sonido reggae-fusión e impulsó la música jamaicana al escenario internacional.