El Príncipe Harry dice que la publicación de datos privados le causó paranoia

Inglaterra.

El príncipe Harry aseguró que la publicación en la prensa durante años de datos privados sobre su vida le provocó una paranoia "más allá de lo imaginable", al inicio este lunes de un juicio en Londres contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora de 'Daily Mail' y 'Mail on Sunday'.

En documentos remitidos al juez Matthew Nicklin del Tribunal Superior, a los que ha tenido acceso EFE, el duque de Sussex explica que la publicación por esos periódicos de información íntima obtenida supuestamente por medios ilícitos tuvo un impacto "profundamente angustiante" tanto en su vida personal como en la de su entorno más cercano.

Harry y otros seis demandantes, entre ellos el cantante Elton John y las actrices Liz Hurley y Sadie Frost, acusan a ANL en una demanda colectiva de prácticas ilegales entre 1993 y 2018, como interceptación de mensajes de buzón de voz, escucha de llamadas, acceso mediante engaño a registros privados -por ejemplo, médicos- y el uso de investigadores privados para recopilar información confidencial.

Por su parte, ANL "niega rotundamente" haber recurrido a medios ilícitos y sostiene que los artículos cuestionados se elaboraron a partir de información obtenida de forma legítima de contactos y fuentes de los periodistas, incluidos miembros del círculo social del duque y del resto de demandantes, asesores de prensa o publicistas.