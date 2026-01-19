Julio Iglesias dice que las acusaciones le han provocado un "daño reputacional"

Madrid.

El abogado de Julio Iglesias ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España el archivo de las diligencias preprocesales, declaradas secretas, en las que investiga una denuncia contra el cantante por un presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas, que le ha provocado un "grave daño reputacional".

En un escrito de 15 páginas, al que ha tenido acceso EFE, el abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, considera que los tribunales españoles "carecen (y por extensión la Fiscalía de la Audiencia Nacional) de Jurisdicción para la averiguación del hecho denunciado".

Lo que justifica por el hecho de que las denunciantes no son de nacionalidad española ni son menores de edad y que el cantante tiene residencia habitual en República Dominicana, donde supuestamente se produjeron los hechos.

Considera que, en todo caso, la denuncia debería haber sido interpuesta en República Dominicana, motivo por el que la Fiscalía "debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando de forma inmediata las Diligencias de Investigación preprocesal incoadas y detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional".

"Qué duda cabe que denunciar en España, como se acredita con el impacto mediático utilizado por las supuestas víctimas, les resulta más favorable a sus intereses que denunciar el hecho en el lugar de su supuesta comisión", critica el letrado, que apunta a que la organización que ha presentado la denuncia en nombre de las víctimas, Women's Link, "ha publicado que se ha elegido España para asegurarse una mayor eficacia en la investigación".