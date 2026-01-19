El hijo mayor de David y Victoria Beckham explica por qué se alejó de sus padres

Londres

El primogénito de David y Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, de 26 años, rompió este lunes públicamente con sus padres tras acusarlos de una “falta de respeto permanente” hacia su esposa, Nicola Peltz.

“No quiero reconciliarme con mi familia”, afirma Brooklyn de forma tajante en un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, con el que confirma los rumores sobre una ruptura con sus padres, a quienes acusa de “arruinar sin parar” su relación de pareja con quien ahora es su esposa.

Asegura que sus padres, tanto de manera privada como pública, han llevado a cabo “ataques sin descanso” también contra él, y sostiene que para ello utilizaban a “esa prensa a sus órdenes”.

Brooklyn detalla un incidente ocurrido en 2022, durante su boda, relacionado con el vestido de novia diseñado por Victoria Beckham, el cual —según su versión— no estuvo listo a última hora, con el propósito de hacer fracasar el enlace.

“Me he callado durante años y me empeñé en guardar estos asuntos en la intimidad. Desgraciadamente, mis padres y su equipo siguen acudiendo a la prensa y no me dejan otra opción más que hablar por mí y contar la verdad sobre solo algunas de las mentiras”, añade en el comunicado.

“No quiero reconciliarme con mi familia. No me van a controlar. Yo me represento a mí mismo por primera vez en mi vida. En toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en prensa sobre la familia. Los ‘posts’ simulados para las redes sociales, los acontecimientos familiares y las relaciones falsas han sido los adornos de la vida en la que nací”, concluye.