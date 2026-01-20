Por fin Speedy Gonzales llegará a la gran pantalla

Más de 70 años después de su primera aparición en un corto de animación y tras 15 años de proyectos fallidos, Warner Bros. llevará finalmente a la gran pantalla al personaje de Speedy Gonzales, en una película que será dirigida por el mexicano Jorge R. Gutiérrez.

Con un expresivo “¡Ándale, ándale! ¡Arriba, arriba!”, frase en español que el personaje popularizó en los clásicos cortos animados de Looney Tunes, Gutiérrez confirmó la noticia después de publicar en diciembre una fotografía en la que aparece sosteniendo un muñeco de Speedy junto al mensaje: “Adivinad qué película podría estar desarrollando en Warner Bros. Pictures Animation”.

Por el momento no se han dado a conocer más detalles de la que será la primera adaptación cinematográfica de las aventuras del “ratón más rápido de todo México”, como lo publicitaba Warner Bros. desde su consolidación como personaje en 1955.

Speedy Gonzales había surgido un par de años antes, en el corto Cat-Tails for Two, aunque con un diseño distinto: lucía un diente de oro de gran tamaño, una camiseta roja, era más delgada y presentaba una paleta de colores más oscuros.

Fue en 1955 cuando el director Friz Freleng y el animador Hawley Pratt rediseñaron el personaje para el corto Speedy Gonzales, que ganó el Óscar un mejor cortometraje de animación. En esa producción también se presentó a otro de los personajes más reconocibles de Looney Tunes: el gato Silvestre, a quien Speedy llamaba “El Gringo Pussygato”.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En el corto, Silvestre intenta proteger una fábrica de queso de las incursiones del ratón, quien se convirtió de inmediato en su principal antagonista. Desde entonces quedó establecido el característico grito de guerra del personaje: “¡Ándale, ándale! ¡Arriba, arriba! ¡Yepa!”.

Con su pañuelo rojo al cuello y su sombrero mexicano, Speedy Gonzales se consolidó como uno de los personajes más populares del universo Looney Tunes, que agrupaba a otras figuras emblemáticas como Bugs Bunny, el pato Lucas, los Correcaminos, Porky y Piolín.

Los cortos animados de Looney Tunes comenzaron a emitirse en 1930 y se mantuvieron en salas de cine hasta 1969, con posteriores incursiones en largometrajes y series televisivas que intentaron recuperar el espíritu original de la saga.