Thalía también habría sufrido acoso por parte de Julio Iglesias

Otros fragmentos de programas televisivos han circulado en plataformas digitales, mostrando situaciones similares con otras figuras del espectáculo. En el caso de Thalía, el episodio se volvió un referente de los límites difusos del consentimiento en el ambiente artístico de décadas anteriores.

Durante esa transmisión, el cantante besó a la artista mexicana en los labios sin su consentimiento. Las imágenes muestran a Thalía sorprendida y visiblemente incómoda, aunque continuó con la actuación.

Los hechos recientes también provocaron la viralización de videos antiguos en redes sociales, donde Thalía aparece junto a Julio Iglesias en una presentación en “Siempre en Domingo”.

Las recientes denuncias contra Julio Iglesias han reactivado testimonios de figuras del espectáculo mexicano, como Olga Breeskin , Verónica Castro y Thalía , quienes relataron experiencias incómodas o de acoso con el cantante español.

Asimismo, Olga Breeskin relató que, siendo adolescente, vivió un episodio que la marcó. “Me dio una nalgada y me corrió de la habitación con todo y violín”, afirmó la vedette mexicana sobre su encuentro con Julio Iglesias cuando tenía 14 años.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Breeskin explicó que el cantante la invitó a su habitación tras pedirle un autógrafo. Una vez dentro, Iglesias la habría tocado y, al notar su sorpresa, la despidió abruptamente.

La artista añadió que el cantante solía tener la costumbre de saludar tocando los senos de las mujeres, como parte de una actitud “juguetona” que ella misma describió en el contexto de las nuevas acusaciones.

Estas declaraciones surgieron después de las denuncias públicas de dos exempleadas, quienes en enero de 2026 acusaron a Iglesias de acoso sexual y laboral.

Según la vedette, el comportamiento del cantante era conocido en el medio, aunque muchas veces se interpretaba como parte del ambiente de la farándula de la época. “Siempre saludaba tomándote el seno. Ahí dependía de nosotras si le seguíamos el juego y nos hacíamos las chistosas o lo tomábamos en serio”, afirmó Breeskin.

Por último, Verónica Castro, actriz y presentadora mexicana, también rememoró situaciones incómodas con el intérprete español.

En una entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando, Castro narró dos episodios. El primero sucedió en los años 80, durante una entrega de premios, cuando Iglesias la tocó indebidamente en el escenario. “Me agarró la nalga y le dije que no lo volviera a hacer”, relató Castro. La presentadora contó que el cantante justificó su actitud diciendo que actuaba así en público porque no se lo permitía en privado.

El segundo incidente ocurrió durante una entrevista televisiva. Castro accedió a dialogar con Iglesias y él la besó en los labios frente a cámaras, sin su consentimiento.

Según la actriz, Iglesias bromeó sobre la situación, argumentando que al no poder hacerlo fuera del aire, lo haría en vivo. Estos testimonios resurgieron tras las recientes acusaciones, aportando contexto a los señalamientos contra el cantante.