Karol G y Feid se separan después de tres años de relación

Colombia.

Poco después, la química artística se trasladó al plano personal y ambos confirmaron su relación en 2023, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas del género urbano.

El romance entre Karol G y Feid comenzó en 2021 , cuando el cantante paisa acompañó a la intérprete de Provenza como telonero en su gira internacional.

La noticia ha sorprendido a sus seguidores, quienes durante los últimos años habían seguido de cerca la historia de amor entre dos de las figuras más influyentes de la música latina.

La cantante colombiana Karol G y el también artista urbano Feid han decidido poner fin a su relación sentimental , según confirmó el medio especializado TMZ.

De acuerdo con medios internacionales, la ruptura se produjo de manera amistosa y sin conflictos. Aunque ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones públicas, se sabe que mantienen una relación cordial y de respeto mutuo.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La decisión habría sido tomada hace algunos meses, pero se mantuvo en privado hasta ahora. La noticia ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde los fanáticos expresaron sorpresa y tristeza por el fin de la relación.

Una relación sana

Carolina Giraldo Navarro, como se llama en realidad la artista, contó que para su gira “Bichota tour” (2021-2022) su equipo le recomendó buscar un artista para que abriera los shows y ella pidió que fuera el Ferxxo, (Feid) de ahí se quedaban compartiendo luego de los conciertos hasta que una noche hubo un coqueteo tras terminar una competencia de Nintendo.

“Recuerdo que una vez hicimos como una competencia de Nintendo y como que hubo ese ‘jugueteo’”. Como que empezamos a tocarnos los piecitos y yo como ‘Ay, Dios’, nos despedimos y como hombre coqueto de la ciudad de Medellín me dio como un ‘piquito esquineadito’ y ahí como que yo entendí todo”, reveló la cantante colombiana en aquel entonces.

Después de ese momento, expresó que volvió a escribir “canciones de amor” y “de felicidad”, asegurando que entre los dos han construido lo que describe como una “relación muy sana”.

“Algo que me devolvió y me regaló la relación tan bonita que tengo con él, tan sana, tan divertida, tan todo, fue como esa humanidad”, dijo.

Durante una entrevista para el programa “Today”, de NBC durante la promoción de su documental, la cantante colombiana describió la relación que mantuvo con su novio Feid.

“En la carrera que hacemos, es difícil tener a alguien que entienda, hay mucho tiempo de estar separados. Me gusta lo que haces, no lo sé, es duro, pero él hace lo mismo y es un alma realmente buena y especial. Así que creo que es una bendición tenerlo”, afirmó.