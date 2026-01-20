La cantante Lily Allen apoya a Brooklyn Beckham

Londres, Inglaterra.

Londres, Inglaterra.

La cantante británica Lily Allen apoyó a Brooklyn Beckham en su disputa pública con sus padres, David y Victoria Beckham. La artista compartió un fan art de Brooklyn en su Instagram Story el lunes, apenas horas después de que el joven aspirante a chef publicara una mordaz declaración sobre sus padres, de quienes está distanciado. Lily Allen tituló el dibujo, creado por el artista digital Glassface, como la canción principal de su álbum de 2025, "West End Girl". La cantante de "Smile", de 40 años, podría haber estado enviando un mensaje con su elección musical, ya que, como es bien sabido, reveló el fracaso de su matrimonio con su exesposo David Harbour en la canción. Allen cuenta la historia de cómo se mudó a Londres y comenzó una relación a distancia con el actor de "Stranger Things", solo para que él terminara proponiéndole un matrimonio abierto. Fuentes confirmaron que ella y Harbour terminaron su matrimonio de cuatro años el pasado febrero. No está claro si Allen conoce a Brooklyn o a su esposa, Nicola Peltz.

De igual manera, Brooklyn aireó los trapos sucios de su familia al abordar los rumores sobre tensiones con su familia en una impactante declaración en Instagram el lunes. “He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado”, escribió Brooklyn, de 26 años, en la extensa publicación en redes sociales. “Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”. Brooklyn confirma distanciamiento con su familia El también fotógrafo dijo que no quiere reconciliarse con su familia y negó las teorías de que su esposa lo está controlando. “Me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, dijo. “Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte integral de la vida en la que nací”.

Acusó al exatleta y diseñador de moda de difundir "incontables mentiras en los medios" para "preservar su propia fachada". "Pero creo que la verdad siempre sale a la luz", dijo. Confirmó el informe anterior de Page Six, que afirmaba que Victoria "secuestró" su primer baile con Nicola en su boda de 2022 en Florida, en una maniobra "profundamente hiriente". "Frente a los 500 invitados a nuestra boda, Marc Anthony me llamó al escenario donde, según el programa, estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero en lugar de eso, mi madre me esperaba para bailar conmigo", recordó.