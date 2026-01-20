Elízabeth Gutiérrez regresa a las pantallas de Telemundo este 2026

Tras vivir un 2025 lleno aprendizajes, amor y experiencias inolvidables, Elizabeth Gutiérrez está lista año igual o más espectacular. La actriz de raíces mexicanas tuvo un grato recibimiento del público a su regreso a la actuación luego de varios años enfocada principalmente en su familia.
Ahora, a tan solo unas semanas de arrancar el 2026, la guapa intérprete ha compartido su emoción por su nuevo proyecto de la mano de Telemundo, pues se ha sumado al elenco de una de sus franquicias más icónicas: Sin Senos Sí Hay Paraíso.
El pasado 13 de enero Telemundo anunció el regreso de su exitosa serie y el inicio de sus grabaciones en Colombia. La cadena detalló que esta nueva etapa de Sin Senos Sí Hay Paraíso contará con las estrellas que cautivaron al público años atrás: Carmen Villalobos como Catalina Santana, Majida Issa como Yésica Beltrán, “La Diabla”, Catherine Siachoque como Hilda Santana y Gregorio Pernía como Aurelio “Titi” Jaramillo.
Además, se anunció la incorporación de nuevos talentos a la historia, entre ellos Elizabeth. Tan pronto se dio la noticia, la actriz compartió en sus historias de Instagram algunas publicaciones relacionadas. Más tarde, lo confirmó en un mensaje, dejando ver su emoción por este nuevo proyecto en su carrera.
“Seguro ya escucharon por ahí, pero quería ser yo quien les contara lo que me tiene súper feliz. ¡¡Es oficial!! Me uno al elenco de Sin Senos Sí Hay Paraíso, una franquicia icónica con una historia renovada llena de drama, acción y emoción”, escribió ‘Ely’ antes de prometer a sus seguidores que les compartirá más detalles sobre su trabajo en la serie.
“¡¡Muy pronto les compartiré el detrás de cámaras de esta historia y personaje que me tiene enamorada!!”, agregó la actriz al compartir un posado suyo luciendo guapísima, así como un par de fotos del libreto.
Según adelantó la cadena de televisión, “la nueva serie desarrolla una historia de alto riesgo sobre venganza, supervivencia y empoderamiento”.
Además, detalló que Catalina, el personaje interpretado por Villalobos, se enfrentará junto a su familia “a una poderosa red criminal en una trama ambientada en el peligroso mundo del webcam, que sumerge a su protagonista en una lucha vertiginosa, seductora e implacable por la supervivencia”.
Sin Senos Sí Hay Paraíso no es la primera gran producción a la que se suma Elizabeth en su nueva etapa en la actuación, pues en mayo del año pasado estrenó Velvet: El Nuevo Imperio también de la mano de Telemundo. En aquel momento, la actriz compartió con ¡HOLA! Américas lo emocionada que se sentía por esta valiosa oportunidad.
“Estoy fascinada. Como niña con juguete nuevo, de verdad, o sea no sabía cuánto extrañaba el venir aquí y realmente ha sido tan lindo poder trabajar con mis directores de antes, con todos los técnicos... me han recibido con tanto amor de verdad”, comentó entonces.
Además, reveló qué pensaron sus hijos de su regreso a la actuación. “Siempre están felices de que vean a su mamá trabajando, pero también es parte de su vida, o sea no es como que: 'ay, mi mami es actriz ahora', toda mi vida ha sido eso y ellos obviamente saben, entonces para ellos es un trabajo... pero siempre están superorgullosos de nuestros trabajos”.