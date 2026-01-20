Elízabeth Gutiérrez regresa a las pantallas de Telemundo este 2026

Tras vivir un 2025 lleno aprendizajes, amor y experiencias inolvidables, Elizabeth Gutiérrez está lista año igual o más espectacular. La actriz de raíces mexicanas tuvo un grato recibimiento del público a su regreso a la actuación luego de varios años enfocada principalmente en su familia.

Ahora, a tan solo unas semanas de arrancar el 2026, la guapa intérprete ha compartido su emoción por su nuevo proyecto de la mano de Telemundo, pues se ha sumado al elenco de una de sus franquicias más icónicas: Sin Senos Sí Hay Paraíso.

El pasado 13 de enero Telemundo anunció el regreso de su exitosa serie y el inicio de sus grabaciones en Colombia. La cadena detalló que esta nueva etapa de Sin Senos Sí Hay Paraíso contará con las estrellas que cautivaron al público años atrás: Carmen Villalobos como Catalina Santana, Majida Issa como Yésica Beltrán, “La Diabla”, Catherine Siachoque como Hilda Santana y Gregorio Pernía como Aurelio “Titi” Jaramillo.

Además, se anunció la incorporación de nuevos talentos a la historia, entre ellos Elizabeth. Tan pronto se dio la noticia, la actriz compartió en sus historias de Instagram algunas publicaciones relacionadas. Más tarde, lo confirmó en un mensaje, dejando ver su emoción por este nuevo proyecto en su carrera.

“Seguro ya escucharon por ahí, pero quería ser yo quien les contara lo que me tiene súper feliz. ¡¡Es oficial!! Me uno al elenco de Sin Senos Sí Hay Paraíso, una franquicia icónica con una historia renovada llena de drama, acción y emoción”, escribió ‘Ely’ antes de prometer a sus seguidores que les compartirá más detalles sobre su trabajo en la serie.

“¡¡Muy pronto les compartiré el detrás de cámaras de esta historia y personaje que me tiene enamorada!!”, agregó la actriz al compartir un posado suyo luciendo guapísima, así como un par de fotos del libreto.