¿Quiénes son los exnovios de Nicki Nicole?

La cantante argentina Nicki Nicole ha vivido romances con Khea, Trueno, Peso Pluma y Lamine Yamal, que también inspiraron su música.

  • 25 de agosto de 2025 a las 11:43 -
  • Redacción web
Más allá de los altibajos sentimentales, Nicki Nicole ha demostrado que su carrera sigue en ascenso. En cada etapa, la artista transforma sus experiencias personales en inspiración musical.

 Foto Instagram Nicki Nicole

La cantante argentina Nicki Nicole, una de las voces más influyentes del pop urbano latinoamericano, no solo ha conquistado escenarios internacionales, sino también corazones de figuras destacadas del mundo musical y deportivo. A sus 25 años, Nicole Denise Cucco —su nombre real— ha protagonizado romances que han captado la atención de sus seguidores y de la prensa del espectáculo.

Khea

Khea

Khea en 2019

Su primer noviazgo conocido fue con Khea, referente del trap argentino. Aunque la relación fue breve, en 2019 ambos eran figuras emergentes y su historia fue seguida de cerca por los fans. La ruptura se atribuyó a sus agendas recargadas y compromisos musicales.

Trueno

Trueno

Trueno en 2020

Posteriormente inició una relación con Trueno, cuyo nombre real es Mateo Palacios Corazzina. Su romance, uno de los más mediáticos, comenzó en 2020.

Juntos colaboraron en éxitos como Mamichula y hasta se comprometieron. Sin embargo, la relación concluyó en 2023, aunque ambos han mantenido un trato cordial desde entonces.

Peso Pluma

Peso Pluma

Peso Pluma también en 2020

Ese mismo año, Nicki Nicole confirmó su noviazgo con el mexicano Peso Pluma, Hassan Emilio Kabande Laija, tras trabajar juntos en el remix de Por las noches. El romance fue intenso pero breve.

En febrero de 2024, la cantante anunció su ruptura después de que se viralizara un video del artista en actitud cariñosa con otra mujer en Las Vegas. Nicole expresó públicamente su dolor, subrayando que “el respeto es parte necesaria del amor”.

Lamine Yamal

Lamine Yamal

Lamine Yamal, 2025

Finalmente, en agosto de 2025 se hizo pública su actual relación con el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, quien compartió una romántica fotografía junto a la cantante en Instagram. La diferencia de edad —ella tiene 25 y él 18— no ha sido impedimento para que ambos aparezcan juntos en actos públicos, como cuando Nicole asistió al estadio Johan Cruyff para apoyarlo.

Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

