Kylie Jenner y Timothée Chalamet: "Se adoran y están haciendo que su relación funcione"

Kylie Jenner, la magnate del maquillaje de 28 años ha estado saliendo con el actor de Hollywood, Timothée Chalamet, durante dos años, y ambos están haciendo el esfuerzo de mantener vivo su romance, a pesar de las exigencias de sus carreras.
Una fuente le dijo a Us Weekly: "Están muy juntos y no necesitan estar juntos en persona todos los días para sentirse bien. Se adoran y realmente están haciendo que su relación funcione incluso con dos agendas muy ocupadas y, a veces, sin siquiera estar en la misma zona horaria".
Kylie celebró su cumpleaños número 28 el 10 de agosto, y aunque Timothée no pudo estar con ella en persona, logró hacer del día una ocasión memorable.
La fuente explicó: "Timothée hizo todo lo posible para que ella se sintiera especial en su cumpleaños. Envió regalos, hicieron una videollamada y coordinó gestos significativos con los amigos de Kylie que la hicieron sentir muy especial".
Kylie, que tiene a Stormi, de siete años, y a Aire, de tres, con Travis Scott, aprecia la "sensación de calma y estabilidad" que Timothée ha traído a su vida.
La fuente dijo: "Timothée deja que Kylie sea ella misma y no hay presión de ninguno de los dos. Comparten el mismo sentido del humor y comprenden sus vidas tan distintas. Simplemente funciona. Su capacidad para mantener la discreción, incluso con sus carreras profesionales tan destacadas, ha hecho que la conexión sea aún más genuina".
Mientras tanto, Kylie insistió anteriormente en que quiere mantener su vida personal fuera de los reflectores. La empresaria explicó que a pesar de su estatus de celebridad, prefiere pasar tiempo en casa con sus amigos y familiares.
Kylie le dijo a HommeGirls: "Valoro mucho mi tiempo personal. Así que, normalmente invito a gente a cenar, o voy a casa de alguien, o si vamos a salir a algún sitio normalmente vienen mis amigos y nos preparamos juntos".
Kylie reconoció que ha hecho crecer sus negocios gracias a su base de fans en línea. Pero la fundadora de Kylie Cosmetics quiere encontrar un equilibrio entre compartir información con sus fans y mantener un nivel adecuado de privacidad.
Dijo: "Internet es increíble porque, obviamente, ahí fue donde empecé mi negocio. Ha sido fantástico conectar con mis fans, pero ahora creo que se trata de encontrar el equilibrio. Tiene su lado oscuro. Simplemente se trata de encontrar ese equilibrio".