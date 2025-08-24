Kylie Jenner y Timothée Chalamet: "Se adoran y están haciendo que su relación funcione"

Madrid, España.

Kylie Jenner, la magnate del maquillaje de 28 años ha estado saliendo con el actor de Hollywood, Timothée Chalamet, durante dos años, y ambos están haciendo el esfuerzo de mantener vivo su romance, a pesar de las exigencias de sus carreras.

Una fuente le dijo a Us Weekly: "Están muy juntos y no necesitan estar juntos en persona todos los días para sentirse bien. Se adoran y realmente están haciendo que su relación funcione incluso con dos agendas muy ocupadas y, a veces, sin siquiera estar en la misma zona horaria".

Kylie celebró su cumpleaños número 28 el 10 de agosto, y aunque Timothée no pudo estar con ella en persona, logró hacer del día una ocasión memorable.

La fuente explicó: "Timothée hizo todo lo posible para que ella se sintiera especial en su cumpleaños. Envió regalos, hicieron una videollamada y coordinó gestos significativos con los amigos de Kylie que la hicieron sentir muy especial".