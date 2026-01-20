Jodie Foster revela el trauma que sufrió tras el ataque de un león

Jodie Foster recordó uno de los episodios más aterradores de su infancia: el día en que fue atacada por un león durante el rodaje de una película de Disney a comienzos de los años setenta.

En una reciente entrevista con W Magazine, la ganadora de dos premios Óscar relató con serenidad un suceso que, en sus propias palabras, pudo haberle costado la vida.

La actriz tenía ocho o nueve años cuando participaba en el rodaje de Napoleon and Samantha (1972), una cinta producida por Disney en la que compartía protagonismo con Johnny Whitaker y un león real.

Durante el rodaje de una escena, el animal se abalanzó sobre ella y llegó a morderla en la cadera, dejándole marcas que aún conserva, pero que afortunadamente no son un riesgo para su salud.

“Fui atacada por un león. Me levantó, me sacudió, me movió horizontalmente y luego me soltó. Tenía dos perforaciones perfectas de un lado y dos del otro. Con los años, el cuerpo cambia, crece... ya ni siquiera sabes dónde están. Se van moviendo”, comentó.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El ataque no quedó registrado por las cámaras, ya que sucedió justo después de que se detuviera la filmación de una escena. Incluso, Jodie Foster admitió que no recuerda todos los detalles, en parte porque estaba en estado de shock.

Aun así, hay imágenes que permanecen vívidas en su memoria: el momento en que vio la melena del león avanzar hacia ella y, sobre todo, la reacción del equipo técnico. “Cuando me giró hacia el equipo, vi a todos correr, pero hacia los lados, llevándose el equipo. Huían de mí”, relató.

La actriz, de ahora 68 años, fue salvada gracias a la rápida intervención del entrenador de animales presente en el set. “Supongo que gritó ‘suéltala’, y el león me soltó”, contó

La estrella de Hollywood considera que fue el momento más aterrador que vivió durante un rodaje, aunque asegura que no tuvo tiempo de sentir miedo, pues todo ocurrió demasiado rápido.

Lo que hoy resulta más impactante es que, tras salir del hospital y recibir el alta médica, la joven actriz volvió a trabajar con el mismo león, teniendo otro encuentro que pudo terminar en tragedia.

De acuerdo con lo que contó Jodie Foster en otra escena, especialmente tensa, la famosa debía correr mientras sostenía un gallo vivo. El ave alteró al león, que volvió a mostrar signos de agresividad.

“Vi que giró la cabeza como si fuera a atacarme. Tiré el gallo y salí corriendo. Eso fue incluso más aterrador”, confesó.