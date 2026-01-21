Reprograman preventa de boletos para conciertos de BTS en México

La preventa de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México fue reprogramada, informó OCESA a través de un comunicado oficial, en medio de crecientes reclamos de los fans y la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
De acuerdo con la promotora, las preventas ARMY MEMBERSHIP para el BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' se llevarán a cabo el viernes 23 de enero.
Las funciones programadas para el 7 y 9 de mayo en el Estadio GNP Seguros iniciarán su preventa a las 09:00 de la mañana, mientras que la correspondiente al concierto del 10 de mayo comenzará a las 12:00 de la tarde.
La venta general se mantiene sin cambios y se realizará el sábado 24 de enero a las 09:00 de la mañana, tal como estaba previsto originalmente. En tanto, los precios de los boletos serán dados a conocer el jueves 22 de enero a las 09:00 de la mañana.
OCESA recordó que únicamente las personas titulares de ARMY MEMBERSHIP que se hayan registrado previamente podrán ingresar a la fila virtual de la preventa. Para desbloquear el acceso será necesario introducir un número de membresía de nueve dígitos, que inicia con las letras "BA".
Asimismo, el Weverse ID (correo electrónico) asociado a la membresía deberá coincidir con el correo registrado en la cuenta de Ticketmaster. En caso contrario, los usuarios no podrán acceder a la fila virtual, por lo que se recomienda actualizar la información o crear una nueva cuenta.
"Lamentamos cualquier inconveniente", señaló la promotora en su comunicado.
La reprogramación ocurre luego de que el Procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, informara que exigió a Ticketmaster transparentar precios, cargos y condiciones completas en la venta de boletos para los conciertos de BTS, tras recibir miles de inconformidades por parte de los consumidores.
Inconformidad
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Escalante detalló que, entre el jueves de la semana pasada y el lunes, la dependencia recibió 4 mil 746 documentos y correos electrónicos solicitando que se publiquen con anticipación los precios, mapas de asientos, cargos adicionales y el contenido de los paquetes especiales.
"Nos han llegado 4 mil 746 entre documentos y correos electrónicos solicitando que Profeco revise que se anuncien los precios a tiempo, que se publiquen los mapas de los asientos, que se determinen cuáles van a ser los cargos y las condiciones completas en la venta de los boletos", señaló el funcionario.
Escalante añadió que, desde el anuncio de los conciertos, Profeco estableció contacto con Ticketmaster, empresa que recientemente se integró al sistema Concilia Express, mecanismo que permite una comunicación directa entre consumidores y proveedores.
"El día de hoy se se va a enviar un exhorto a este proveedor para que transparente todo lo que están pidiendo los fans o los aficionados a este grupo en particular", puntualizó.