BTS en México 2026: preventa, venta general y exigencias de ARMY

La expectativa por el regreso de BTS a Latinoamérica continúa en aumento. Tras el anuncio de tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de México, programados para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, la atención del público nacional y centroméricano se centra ahora en el proceso de preventa y venta general de boletos.