BTS en México 2026: preventa, venta general y exigencias de ARMY

La expectativa por el regreso de BTS a Latinoamérica continúa en aumento. Tras el anuncio de tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de México, programados para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, la atención del público nacional y centroméricano se centra ahora en el proceso de preventa y venta general de boletos.
La primera etapa será la preventa para ARMY Membership, que se llevará a cabo el 22 de enero de 2026 a través de Ticketmaster México, empresa encargada de la distribución oficial.
Solo los seguidores que cuenten con la membresía activa en Weverse (plataforma surcoreana exclusiva de BTS) y la vinculen previamente con su cuenta de Ticketmaster podrán acceder a esta fase.
La venta general de boletos se abrirá el 24 de enero de 2026, también mediante Ticketmaster. De acuerdo con experiencias previas en el país, se prevé que las entradas se agoten en cuestión de minutos.
El fandom de BTS, reconocido por su organización y capacidad de movilización en redes sociales, ha solicitado a las autoridades mexicanas y a la empresa boletera que se garantice la transparencia del proceso de venta.
Entre sus principales demandas destacan: evitar el incremento excesivo en los precios de los boletos; impedir la reventa ilegal, que en giras anteriores ha elevado los costos hasta cinco veces su valor original y supervisar el sistema de venta para prevenir irregularidades en la asignación de códigos de preventa.
El regreso de BTS a los escenarios coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum “ARIRANG”, previsto para el 20 de marzo de 2026. El título, inspirado en la canción folclórica más emblemática de Corea del Sur, busca transmitir un mensaje de resiliencia y conexión con las raíces culturales de los integrantes.
El viernes se pusieron a la venta los vinilos de edición limitada de “ARIRANG”. En pocas horas, todas las copias disponibles se agotaron, confirmando la fortaleza de ARMY (nombre del fandom de BTS) y la alta expectativa que rodea este regreso.
Los vinilos tienen colores asociados a la personalidad de cada miembro: Plata (RM), Rosa (Jin), Transparente (Suga), Crema (J-Hope), Borgoña (Jimin), Rojo (V) y Orquídea (Jungkook).
El escenario que utilizará BTS en su gira de conciertos es un diseño estilo 360 grados, elegido por ellos para brindar una experiencia inmersiva.