Harry Styles publicará el viernes la primera canción de su nuevo disco

Londres.

El cantante británico Harry Styles publicará el próximo viernes un nuevo 'single' titulado 'Aperture', el primero de su cuarto disco de estudio 'Kiss all the time. Disco, occasionally', que será su primer álbum en cuatro años.

Según anunció hoy la compañía Sony, el tema estará disponible para ser descargado a partir de la primera hora del viernes, exactamente a las 00.01 (GMT).

El disco completo del cantante tendrá doce canciones y saldrá el 6 de marzo, aunque la preventa ya está disponible en la página web de Sony Music y en las tiendas de música del mundo entero.

El artista, de 31 años, ya dio la pasada semana algunos detalles del disco, como la imagen de la portada del álbum, en la que se observa a Styles en una esquina, colocándose unas gafas de sol, sobre un paisaje oscuro y una bola de discoteca sostenida en el aire.