Caso Blake Lively: revelan mensajes de texto que comprometen a Justin Baldoni

Los mensajes también muestran a Blake Lively refiriéndose a Justin Baldoni en términos contundentes. "A pesar de su comportamiento y actos perturbadores repetidos, todavía me siento mal por él", escribió.

En otro mensaje, Lively se pregunta: "¿Que me recuerden varias veces al día que me está difamando por... pedirle que no me acose sexual ni emocionalmente? ¿Por mejorar su película? ¿Por pedir favores para que los músicos y artistas más importantes contribuyan a mejorarla? ¿Por dirigir una campaña de marketing gratis?".

La actriz continuó: "Literalmente no sé de nada que haya hecho que pueda desprestigiarme. Ryan [Reynolds] dice que [Baldoni] debería escribirme cartas de disculpa y agradecimiento todos los días. Y, en cambio, decide convertirme en un monstruo".

En otro fragmento, añade: "¿Pero cuál es mi delito? Siempre me he centrado en el trabajo y le he dado todas las oportunidades para mejorarlo. Y él sigue comportándose como un cerdo rabioso".

Los mensajes también parecen indicar que Lively envió un mensaje de texto a la ex copresentadora de Baldoni en The Man Enough Podcast, Liz Plank, en mayo de 2023, en el que le dijo que "hoy llegué a casa y lloré" tras una "visita al set de SOS".

Plank respondió que "creía que tal vez las cosas habían mejorado" y que era "asombroso que se salieran con la suya tanto". No queda claro a quién se refería Plank al mencionar a "ellos".

Según los documentos judiciales, Plank recordó posteriormente haber trabajado en el set de Baldoni como «realmente uno de los peores días de [su] vida».

Más adelante ese mismo año, Lively también envió mensajes de texto a la actriz y coprotagonista Jenny Slate, en los que afirmó que estaba «aterrorizada» de volver al set y de "recibir impactos de la experiencia de formas realmente perturbadoras".

En su declaración, Jenny Slate, actriz y coprotagonista, también alegó mala conducta durante el rodaje. Documentos judiciales revelan que presentó quejas contra Justin Baldoni y el productor Jamey Heath mientras se filmaba It Ends With Us.

Del mismo modo, los mensajes enviados por Baldoni sugieren fricciones entre él y Lively. En febrero de 2024, Baldoni escribió a Jamey Heath que le preocupaba que Lively utilizara las acusaciones que había hecho contra él como una forma de presión.

"Ella tenía la bomba nuclear. Si no promociona la película, puede filtrar que soy una mala persona o que se sentía insegura conmigo y todo lo que tiene sobre mí. Entonces ella es la víctima", escribió Baldoni.

Jamey Heath es el director ejecutivo de Wayfarer Studios, la compañía de producción independiente detrás de It Ends With Us, que figura como demandada en la acción legal presentada por Lively.

La demanda acusa a Baldoni y a Heath de "acoso sexual reiterado y otros comportamientos perturbadores", así como de propiciar un ambiente de trabajo hostil.

Los mensajes de texto se hicieron públicos el martes, antes de una audiencia de juicio sumario en la demanda en curso presentada por Lively, programada para el 22 de enero.

Fuente BBC