El Charro dice que "quizá nunca quiso a Mayra"

El creador de contenido estadounidense, de origen mexicano, Erik Roberto, mejor conocido como "El Charro", participó en un "live" de TikTok, en donde le preguntaron si aún seguía amando a su expareja y madre de sus hijos, Mayra Alejandra.
Y es que desde que hace unos meses anunciaran su separación, tanto Mayra Alejandra como El Charro han estado envueltos en un espiral de acusaciones.
Mientras que Mayrita, como se le conocía antes a la también creadora de contenido, ha dicho que su exesposo le fue infiel en varias ocasiones, Erik ha respondido que él ahora es un hombre renovado, y que Mayra lo abandonó justo cuando él más la necesitaba. Y es que según las declaraciones del Charro, él solo tenía dos meses de sobriedad cuando ella le pidió el divorcio, lo cual fue un golpe duro para él.
Ahora, El Charro mencionó que ha visto a su ex Mayra en varios videos junto al entrenador físico Arturo, con quien se le ha relacionado sentimentalmente a ella. Ante esto, El Charrito opinó lo siguiente:
"Yo ya estoy resignado, estoy tranquilo, el día de ayer ví que estaba entrenado con su novio Arturo... Y ví que se tomaron de la mano, y le ví en su carita un contentamiento, esos cachetitos hermosos, y me dio gusto, sentí bonito por ella, saben por qué, porque me estoy enamorando muchachos", dijo Erik en el "en vivo".
@yami.mondragon45 dise el carro que nunca amo a Mayra woobque fuerte eso, después de tantos años en un hogar y que salgan con eso 😱😱 #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii @mayraalejandra.oficial #elcharritoylamayrita #audioviralentiktok ♬ sonido original - Youdaddy🐶
¿Nunca la amó?
Luego una de las entrevistadoras le preguntó: "¿La sigues amando, Erik?", y ante esto, el también cantante dijo: "No, no, eso es otra plática... Mi mamá me dice: "Mijo yo creo que tú nunca la quisiste", puede ser, no sé muchachos, puede ser que yo traía tantas ganas de hacer un proyecto, que me casé con alguien que me iba a ayudar al proyecto", agregó.
Luego, otro de los entrevistadores le preguntó: "¿Erik, qué te duele más, haber perdido a Mayra o a tus negocios?", a lo que El Charro contestó: "Perder a mis niños. Yo lloro por mis hijos, o sea ellos me duelen", agregó el creador de contenido.
Cabe mencionar que en los últimos días El Charro también ha acusado a Mayra Alejandra de no permitirle pasar tiempo con los tres hijos que procreó con ella, algo que la empresaria ha negado rotundamente.
@216zlzl #creatorsearchinsights Erick, Roberto, el charro quiere llegar a un acuerdo con Mayra Alejandra pide que le dejen 2 caballos que las propiedades se pongan a nombre de sus hijos y que le reduzca el Child Support tú qué opinas #ElCharrito #MayraAlejandra #ElTraviesoElías #LaChicaMisteriosa ♬ original sound - 216zlzl