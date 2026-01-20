El Charro dice que "quizá nunca quiso a Mayra"

Texas, Estados Unidos.

El creador de contenido estadounidense, de origen mexicano, Erik Roberto, mejor conocido como "El Charro", participó en un "live" de TikTok, en donde le preguntaron si aún seguía amando a su expareja y madre de sus hijos, Mayra Alejandra.

Y es que desde que hace unos meses anunciaran su separación, tanto Mayra Alejandra como El Charro han estado envueltos en un espiral de acusaciones.

Mientras que Mayrita, como se le conocía antes a la también creadora de contenido, ha dicho que su exesposo le fue infiel en varias ocasiones, Erik ha respondido que él ahora es un hombre renovado, y que Mayra lo abandonó justo cuando él más la necesitaba. Y es que según las declaraciones del Charro, él solo tenía dos meses de sobriedad cuando ella le pidió el divorcio, lo cual fue un golpe duro para él.

Ahora, El Charro mencionó que ha visto a su ex Mayra en varios videos junto al entrenador físico Arturo, con quien se le ha relacionado sentimentalmente a ella. Ante esto, El Charrito opinó lo siguiente:

"Yo ya estoy resignado, estoy tranquilo, el día de ayer ví que estaba entrenado con su novio Arturo... Y ví que se tomaron de la mano, y le ví en su carita un contentamiento, esos cachetitos hermosos, y me dio gusto, sentí bonito por ella, saben por qué, porque me estoy enamorando muchachos", dijo Erik en el "en vivo".