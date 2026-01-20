Cuánto cobra Shakira por show y por qué es una de las mejor pagadas

Estados Unidos.

Con más de tres décadas de trayectoria, Shakira ha logrado trascender fronteras gracias a su capacidad de conectar con públicos diversos en inglés y español. Su versatilidad artística y su habilidad para reinventarse han sido claves para mantener una vigencia que pocas estrellas alcanzan.

De acuerdo con estimaciones de la prensa especializada, la artista cobra aproximadamente 1.96 millones de dólares por cada concierto , cifra que la posiciona en el selecto grupo de intérpretes mejor pagados a nivel global.

La cantante colombiana Shakira se consolida como una de las figuras más influyentes y rentables de la industria musical internacional.

Exitosa gira

El regreso de Shakira a los escenarios ha causado furor a nivel internacional.

Tras su separación con el exfutbolista Gerard Piqué, Shakira se ha posicionado nuevamente como una de las estrellas pop femeninas más exitosas del momento.

Su actual gira, "Las mujeres ya no lloran", comenzó el 11 de febrero de 2025 en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil, y desde entonces no ha parado.

Este año se espera que visite América Latina, con presentaciones en países como Brasil, Perú, Colombia, Argentina, México y El Salvador, siendo este último el único país centroamericano en el que se presentará la colombiana.

En su repertorio incluye tanto sus nuevos temas como los grandes clásicos que marcaron su carrera. Canciones como “La Fuerte”, “Las de la Intuición”, “La Bicicleta” o “Te Felicito” conviven con himnos como “Ojos Así”, “Antología”, “Hips Don’t Lie” o “Waka Waka”, el tema que la consagró en los escenarios del Mundial de Fútbol.

Y aunque artistas como Taylor Swift y Beyoncé superan los 5 millones de dólares por show, Shakira se destaca como la latina con mayor proyección internacional, rivalizando con figuras como Bad Bunny y Jennifer López en términos de rentabilidad y alcance.