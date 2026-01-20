Rachel McAdams, estrella de "Chicas pesadas", recibe su estrella en Hollywood

Los Ángeles.

Rachel McAdams, la actriz que dio vida a Regina George, la "abeja reina" de la cultura pop en 'Mean Girls' ('Chicas Pesadas'), recibió este martes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en honor a su familia por creer y animarla a cumplir su sueño de dedicarse a la actuación. "Quiero detener el tiempo un segundo, porque solo se tienen unos pocos momentos así en la vida para agradecerles todo en este escenario. Todo es gracias a vosotros, al amor que nos dieron, a la hermosa infancia que nos dieron y por creer en mí mucho antes de que yo pudiera comprender cómo creer en mí misma", dijo McAdams, dirigiéndose a sus padres, en su discurso de agradecimiento. La intérprete canadiense recordó durante su intervención el momento en el que sus padres la apuntaron a un campamento de teatro, un "lugar mágico" en el que "un grupo de soñadores" hicieron que se sintiera muy viva. "Parece una tontería tener solo mi nombre aquí, así que comparto este pequeño pedazo de Tierra con todos ustedes", agregó la actriz, quien a continuación desveló la estrella número 2.833, ubicada a escasos metros del legendario Teatro El Capitán.

El actor Domhnall Gleeson, gran amigo de McAdams e invitado de honor de esta ceremonia, fue el encargado de dedicarle unas palabras cargadas de afecto y humor. "Rachel, no creo que te merezcas esto. No es justo ser la persona favorita de todos en el set y la mejor actriz de la sala", bromeó. "No está bien ser una estrella de Hollywood y actriz con talento para la comedia y el drama, no regirse por un género o las expectativas y ser la persona más encantadora que he conocido en mi vida, así no es como hacemos las cosas. Así que, sí, no creo que lo merezcas", agregó entre carcajadas Gleeson, quien compartió pantalla con la intérprete en 'About Time' ('Cuestión de tiempo'). Al evento también acudió como invitado de honor Sam Raimi, director de la película 'Send Help' que protagoniza McAdams y que se estrena el próximo 30 de enero. "Por primera vez, la gente podrá pisarte", dijo el cineasta en su discurso.

"Desde sus destacadas actuaciones en ('Chicas Malas') y ('Diario de Noa') hasta su nominación al Oscar en 'Spotlight', Rachel McAdams ha forjado una carrera notable, definida por su alcance, profundidad y un impacto duradero en el público mundial", indicó por su parte la productora del Paseo de la Fama, Ana Martínez. Tras su debut a principios de los 2000, McAdams alcanzó el estrellato mundial en 2004 con los papeles icónicos de Regina George en 'Mean Girls' y Allie Hamilton en 'The Notebook' ('El diario de Noa'). Su versatilidad la ha llevado a protagonizar desde éxitos de taquilla como 'Sherlock Holmes' y 'Doctor Strange', hasta aclamados dramas como 'Spotlight', por el que recibió una nominación al Óscar. Con una trayectoria que equilibra la comedia romántica, el cine de autor y el suspense, McAdams se ha consolidado como una de las actrices más respetadas y camaleónicas de su generación.