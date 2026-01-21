High School Musical cumple 20 años: elenco y fans celebran el gran aniversario

Un 20 de enero de 2006 se estrenó High School Musical. El martes se celebró el aniversario, y los fanáticos no pueden creer que hayan pasado dos décadas desde que se estrenó la icónica película de Disney Channel. El director Kenny Ortega recordó el impacto de la franquicia dos décadas después durante una entrevista reciente. “No puedo creer que 20 años después, los fans sigan aquí con nosotros. Es decir, se podría decir que ‘estamos todos juntos en esto’”, dijo en una entrevista con Disney. La historia sigue al capitán del equipo de baloncesto de East High, Troy Bolton (Zac Efron), y a la recién llegada y prodigio de la ciencia, Gabriella Montez (Vanessa Hudgens). Tras cantar juntos un dueto de karaoke en una fiesta de Año Nuevo, ambos terminan audicionando accidentalmente para el musical de primavera de la escuela, lo que provoca el disgusto de los líderes del club de teatro, Sharpay Evans (Ashley Tisdale) y Ryan Evans (Lucas Grabeel). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Divididos entre sus pasiones por el deporte y la ciencia, y su nuevo interés por el canto, Troy y Gabriella desafían camarillas y estereotipos para perseguir todos sus sueños. Al mismo tiempo, sus mejores amigos —Chad Danforth (Corbin Bleu) y Taylor McKessie (Monique Coleman)— inicialmente se oponen a sus aspiraciones musicales, pero finalmente los apoyan y terminan enamorándose. Como todo musical de Disney, la película dejó canciones memorables: el dueto inicial The Start of Something New, el himno deportivo Get’cha Head in the Game, el número coral Stick to the Status Quo, el pegadizo Bop to the Top, la balada Breaking Free y el icónico cierre We’re All in This Together. Dirigida por el coreógrafo y cineasta Kenny Ortega, la película fue vista por 7,7 millones de espectadores en Estados Unidos, estableciendo un récord para Disney Channel. Su éxito dio origen a una franquicia con dos secuelas: High School Musical 2 (2007) y High School Musical 3: Senior Year (2008).



Elenco y director recuerdan el fenómeno

Para celebrar el aniversario ayer, varios miembros del elenco recurrieron a las redes sociales para rendir homenaje a la película que marcó sus vidas. Vanessa Hudgens compartió en Instagram fotos inéditas con el siguiente mensaje: "No puedo creer que HSM cumpla 20 hoy. Gracias a todos los que han estado allí desde el día 1. Siempre estaremos juntos en esto".

Ashley Tisdale, la actriz que dio vida a Sharpay Evans compartió fotos del rodaje y escribió:"Hace 20 años no teníamos idea de en qué se convertiría esto. Estoy muy agradecida por lo que esta película me ha dado y por los fans que la hicieron lo que es. Ser parte de algo tan icónico, que todavía atrae a nuevos seguidores, es realmente increíble. Te quiero, Sharpay. Y déjame decirte... ¡seguimos luciendo fabulosos!" Además, publicó un video probándose algunos de los atuendos más recordados de su personaje, como el vestido azul brillante de Bop to the Top, el conjunto rosa de blazer y falda con su inseparable teléfono con teclado, y el look de la audición de What I’ve Been Looking For.

También se reunió con Lucas Grabeel, su hermano en pantalla, con quien recreó una de sus rutinas de calentamiento. “Siempre que estamos juntos... es simplemente natural”, escribió.

Lucas Grabeel: El actor compartió en Instagram un video poniéndose un sombrero, característico de Ryan Evans, acompañado del mensaje: “Ryan está listo. ¿Quién más lo está?”. Corbin Bleu: El intérprete de Chad Danforth publicó fotos del detrás de cámaras y expresó:"Hoy envío mi más sentido cariño al elenco, al equipo técnico y a todos los fans de HSM. Estoy agradecido de haber formado parte de un proyecto que abrió las puertas del teatro musical a tantas personas. Que siga vigente después de 20 años es extraordinario. ¡¿QUÉ EQUIPO?!"

El hecho de que High School Musical se estrenara en este día en 2006 ha sido un gran tema de conversación en las redes sociales, ya que muchos fanáticos comparten cómo este hito los hace sentir viejos. En redes algunos fans comentaron:Una persona dijo: "VEINTE años... solo escuché mi espalda crujir por ser geriátrico". "Llegamos al punto en que High School Musical es tan antiguo como Grease cuando nuestros padres nos hablaban de ello", escribió una segunda persona, junto con una foto del personaje de Demi Moore en la película de terror corporal The Substance.

¿Dónde puedo ver High School Musical?