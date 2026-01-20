Así fue el regreso de Hilary Duff a los conciertos en 2026

Hilary Duff regresó a los escenarios el 19 de enero de 2026 en Londres, tras más de una década alejada de las giras musicales. El concierto, de carácter íntimo, emocionó a sus seguidores y marcó el inicio de una nueva etapa artística para la cantante y actriz estadounidense.
La presentación tuvo lugar en el O2 Shepherd’s Bush Empire, donde Duff ofreció el primero de cuatro conciertos especiales que integran su gira Small Rooms, Big Nerves, concebida como un reencuentro con su público y con el legado musical que construyó durante su etapa en Disney.
El recinto estuvo colmado de fanáticos que crecieron con Lizzie McGuire y con los discos que Duff lanzó a comienzos de los años 2000. La atmósfera combinó nostalgia y entusiasmo, reflejando la conexión intacta entre la artista y su audiencia.
Durante el concierto, Hilary Duff recorrió sus mayores éxitos y sorprendió con referencias a su carrera cinematográfica. Uno de los momentos más celebrados fue la interpretación de What Dreams Are Made Of, tema de The Lizzie McGuire Movie, que no cantaba en directo desde hacía más de una década.
@jesusontour_ Dream come true😭😭😭 seeing hilary duff in London tonight was so 😭😭😭 #Hillaryduff #hilaryduffconcert #smallroomsbignerves ♬ original sound - JESÚS
El repertorio incluyó canciones emblemáticas como Come Clean, del álbum Metamorphosis; So Yesterday, uno de sus primeros grandes éxitos; Wake Up, que marcó su transición hacia un sonido más maduro; y With Love, sencillo de su etapa dance-pop. Además, Duff presentó Roommates, su nuevo single y adelanto del material que planea lanzar en 2026.
El espectáculo logró equilibrar la nostalgia con una propuesta renovada, mostrando a una artista que no se limita a revivir su pasado, sino que lo resignifica desde una mirada actual.
Hilary Duff alcanzó la fama internacional a principios de los 2000 como protagonista de Lizzie McGuire, serie emitida por Disney Channel. En paralelo, desarrolló una exitosa carrera musical, impulsada por el álbum Metamorphosis (2003), que vendió millones de copias y la consolidó como estrella pop adolescente.
Con el paso de los años, exploró sonidos más electrónicos y bailables, aunque desde 2008 se mantuvo alejada de las giras internacionales. En ese tiempo, fortaleció su trayectoria como actriz y escritora, y se posicionó como referente de estilo y maternidad en redes sociales.
Para 2026, Duff proyecta un regreso sostenido a la música. Se espera el lanzamiento de un nuevo álbum, del cual Roommates es el primer adelanto, y la expansión de su gira a otras ciudades de Europa y Norteamérica. La artista también ha insinuado que esta nueva etapa busca reconectar con la esencia de Lizzie McGuire, apelando a la nostalgia de sus seguidores.
El regreso de Hilary Duff no se limita a un concierto aislado, sino que representa un renacimiento artístico que combina la memoria colectiva de los años 2000 con nuevos proyectos que buscan reafirmar su vigencia en la escena musical actual.