Así fue el regreso de Hilary Duff a los conciertos en 2026

Hilary Duff regresó a los escenarios el 19 de enero de 2026 en Londres, tras más de una década alejada de las giras musicales. El concierto, de carácter íntimo, emocionó a sus seguidores y marcó el inicio de una nueva etapa artística para la cantante y actriz estadounidense.

La presentación tuvo lugar en el O2 Shepherd’s Bush Empire, donde Duff ofreció el primero de cuatro conciertos especiales que integran su gira Small Rooms, Big Nerves, concebida como un reencuentro con su público y con el legado musical que construyó durante su etapa en Disney.

El recinto estuvo colmado de fanáticos que crecieron con Lizzie McGuire y con los discos que Duff lanzó a comienzos de los años 2000. La atmósfera combinó nostalgia y entusiasmo, reflejando la conexión intacta entre la artista y su audiencia.

Durante el concierto, Hilary Duff recorrió sus mayores éxitos y sorprendió con referencias a su carrera cinematográfica. Uno de los momentos más celebrados fue la interpretación de What Dreams Are Made Of, tema de The Lizzie McGuire Movie, que no cantaba en directo desde hacía más de una década.