Harry dice que el 'Daily Mail' convirtió la vida de Meghan en un infierno

Londres.

El príncipe Harry dijo este miércoles ante el Tribunal Superior de Londres que Associated Newspapers Limited (ANL), editora de 'Daily Mail' y 'Mail on Sunday', aún continúan acosándolo tras su demanda judicial y ha convertido la vida de su esposa, Meghan, "un infierno".

La voz del duque de Sussex se quebró cuando, al concluir su testimonio ante el juez Matthew Nicklin en la tercera jornada del juicio contra ANL, afirmó que la intrusión "ha ido a peor" desde que se querelló contra la empresa en 2022, junto a otros seis demandantes.

"Siguen yendo a por mí. Han hecho de la vida de mi esposa un auténtico infierno, señoría", declaró, visiblemente emocionado, en respuesta a preguntas de su abogado, David Sherborne.

En el caso concreto del duque, en este proceso de nueve semanas se examinarán 14 artículos escritos sobre todo por las periodistas Rebecca English y Katie Nicholl entre 2001 y 2013, en los que supuestamente usaron prácticas ilegales para obtener información privada.

El príncipe acusa a la compañía de recurrir al pirateo de mensajes de voz, intervención de líneas fijas, 'blagging' o extracción de datos mediante engaño, escuchas físicas y obtención de facturas telefónicas y detalles de vuelos de su entonces novia, Chelsy Davy.

El hijo menor de Carlos III afirmó hoy que el caso contra ANL, que se suma a demandas previas que ganó contra otros medios, le resulta una "experiencia traumática recurrente" y una "repetición del pasado".

"No creo que mi vida sea una veda abierta para que estas personas la comercialicen", manifestó, y añadió: "Su afirmación de que no tengo ningún derecho a la privacidad (por ser miembro de la familia real) es repugnante".