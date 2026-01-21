Taylor Swift lograr ser la mujer más joven en entrar al Salón de la Fama de los Compositores

El ingreso de Taylor Swift al Salón de la Fama de los Compositores convirtió a la artista en la mujer más joven en acceder a este selecto grupo, con solo 36 años.

Para ser parte de este grupo, el reglamento exige al menos 20 años desde el primer lanzamiento comercial. Swift cumplió esa condición tras el sencillo “Tim McGraw” en 2006.

Su catálogo suma 69 canciones en el Top 10 y trece que alcanzaron la cima de los rankings internacionales.

Este logro la ubicó junto a figuras como Stevie Wonder, Bob Dylan y Paul Simon, entre los pocos compositores que accedieron a edades tan tempranas.

Ninguna otra mujer lo consiguió antes de los 40 años, lo que hizo aún más relevante el reconocimiento recibido por la estrella pop.

En 2010, la compositora recibió el Hal David Starlight Award, un galardón reservado a nuevas promesas, y fue la primera persona en avanzar de ese premio a la membresía plena del Salón.

Ahora, puede aspirar al Johnny Mercer Award, el máximo honor disponible para los integrantes de este colectivo. Si en los próximos quince años lo consigue, establecería una nueva marca de juventud en esa categoría.

Mientras recibía este tipo de reconocimientos, el Eras Tour multiplicó la atención sobre su obra en todo el mundo.

La serie documental The End of an Era, estrenada en Disney+, muestra el nivel de exigencia y detalle que acompañó a cada presentación.

“No importa lo que ocurra, siempre vamos a esforzarnos para sorprenderte en cada noche”, expresó la artista en una conversación durante el rodaje.

El documental muestra cómo, tras la cancelación de tres presentaciones en Viena por razones de seguridad, el equipo reubicó el inicio en Londres.

La capacidad de adaptación resultó crucial para mantener la calidad del espectáculo ante situaciones imprevistas.