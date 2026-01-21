20 años de High School Musical: la evolución de sus protagonistas

La fama repentina tuvo un alto costo personal para Efron. Tras encadenar éxitos como Hairspray (2007), 17 otra vez (2009) y El gran showman (2017), el actor enfrentó dificultades para encontrar papeles lejos de la sombra de Disney Channel. La presión mediática y la búsqueda de un lugar propio derivaron en problemas de adicción al alcohol y las drogas, situación que lo llevó a ingresar en una clínica de rehabilitación en 2013. Efron reconoció que el consumo de sustancias fue su “lubricante social” para sobrellevar la exposición pública. Además, su relación sentimental con Vanessa Hudgens fue uno de los romances más seguidos de la época, aunque terminó en 2010, cinco años después de su inicio en el rodaje de la película.