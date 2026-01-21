Victoria Beckham estaría "destrozada" por los mensajes de Brooklyn

Londres, Inglaterra.

Victoria Beckham estaría devastada por las polémicas declaraciones de su hijo Brooklyn Beckham sobre el distanciamiento familiar, pero hay una frase que, según informan medios estadounidenses, la dejó completamente destrozada. Según el Mirror UK, Victoria, de 51 años, está "completamente desconsolada" por la mención de Brooklyn sobre la "futura familia" de él y su esposa Nicola Peltz, porque sabe que eso significa que no formará parte de la vida de sus hijos. "Todo lo que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia", concluyó Brooklyn, de 26 años, con su larga lista de acusaciones contra sus "controladores" y "performativos" padres, David y Victoria Beckham. La sutil insinuación sobre posibles nietos fue "particularmente dolorosa para Victoria y David", informó el Mirror UK, ya que convertirse en abuelos sería un "sueño" para la exintegrante de las Spice Girls, ahora diseñadora de moda, y el exjugador de fútbol.

A Victoria, quien también es madre de Romeo Beckham, de 23 años, y Cruz Beckham, de 20, así como de su hija Harper Beckham, de 14, le preguntaron en una entrevista con Vogue en febrero de 2024 si estaba "emocionada por ser abuela". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "¡Dios mío! ¿Qué? ¡Wow! ¡Un momento!", exclamó la famosa británica mientras se aflojaba el cuello de la camisa y se abanicaba con la mano. "No creo que esté sucediendo todavía. A menos que ustedes sepan algo que yo desconozco, todavía no está sucediendo". Sin embargo, se aseguró de añadir: "Ojalá algún día, si tengo la suerte, sea maravilloso. Pero aún no hemos llegado a ese punto". Todavía aturdida por la idea, Victoria continuó abanicándose y añadió: "¡Dios mío, qué calor hace! ¡Chicos, qué calor hace aquí! ¿Qué pasa?".