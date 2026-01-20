  1. Inicio
Ex estilista de Nicola Peltz: "Ella es una manzana podrida"

La bella modelo y actriz está casada con Brooklyn Beckham, quien ha acusado a sus famosos padres de no respetar a su esposa.

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 17:09 -
  • Redacción web
El exestilista de Nicola Peltz apoya a los Beckham en la disputa familiar: "La esposa de Brooklyn es una "manzana podrida".

Foto: EFE
El estilista Justin Anderson declaró públicamente su postura en la sección de comentarios de una publicación de Instagram de Best of Bravo, años después de que su relación laboral con Peltz se deteriorara.
"La esposa de Brooklyn fue una de las peores 'celebridades' con las que he trabajado. Es ella", escribió, calificando a la actriz de "Bates Motel", de 31 años, de "manzana podrida".
“Todos saben lo unida que es la familia Beckham...”, agregó el experto en belleza.
Esa noche, reafirmó sus declaraciones en Instagram Stories, diciendo que “se animó al ver que [Nicola y Brooklyn] se casaban. Pensé: ‘Dios mío, esto no va a ser bueno para esa familia’. ¡Qué energía tan inquietante!”.
“Ni siquiera me siento mal por decirlo. Cuando alguien no es amable, siempre sale a la luz. No se puede ocultar”, dijo.
Anderson trabajó previamente con Peltz como su estilista en 2014, cuando ella tenía solo 19 años, en la gira de prensa de “Transformers: La Era de la Extinción”. Pero la relación laboral duró poco, según cuenta una fuente a Page Six.

En la imagen, Nicola Peltz en el año 2014, durante la premier de la película.
Por otro lado, un informante dijo que el estilista solo quiere un poco de fama en estos momentos. “Justin vuelve a la acción para sus 5 minutos de fama cada vez que hay algún drama con Nicola”, dijo una fuente a Page Six. “Lo cierto es que Nicola apenas tenía 18 años la última vez que ella y Justin trabajaron juntos durante la gira de prensa de ‘Transformers’”.
La fuente añadió que “Nicola nunca ha tenido un altercado negativo con Justin directamente”.
Las declaraciones de Anderson llegan poco después de que Brooklyn revolucionara internet con su explosiva confesión sobre su disputa familiar el lunes. El joven lanzó un ataque mordaz contra sus padres, Victoria y David Beckham, con un extenso comunicado en Instagram, acusándolos de inventar “incontables mentiras” sobre él y su joven esposa y de “intentar arruinar su relación sin cesar”.
“No quiero reconciliarme con mi familia”, escribió el joven de 26 años. “No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida. Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia”.
