Maity Interiano recibe invitación de Telemundo, ¿de qué se trata?

Tras casi dos décadas formando parte de las filas de Univision, Maity Interiano anunciaba en diciembre de 2024 el fin de su etapa en la cadena:

"Después de 17 años en Univision, hoy este capítulo de mi vida se termina. Me siento muy feliz por todo lo que a lo largo de estos años logré. Estoy profundamente agradecida por todo este tiempo, por todo lo que he logrado y por todo el cariño que he recibido. La vida sigue y sé que esta no será la excepción".

Y vaya que la vida ha seguido para ella. Titular de su propio pódcast y dueña de una tienda online de ropa para bebés, la periodista ha sabido reinventarse fuera de la pantalla de Univision.

Ahora, en plena dulce espera de su segundo hijo, fruto de su matrimonio con Anuar Zidan, Interiano ha sorprendido a muchos al dejarse ver este martes por primera vez en Telemundo.

El extalento de Univision estuvo como invitada en el programa matutino Hoy día, que se transmite a partir de las 8 a. m., hora del Este.

"Primera vez visitando Telemundo. Gracias a Hoy día por la invitación y por tan cálido recibimiento”, escribió desde su perfil de Instagram.

“Qué alegría volver a compartir con grandes amigos, abrazar a personas que han sido parte de mi camino y reencontrarme con tantas caras conocidas. Y sí también mostrarles cómo sigue creciendo este bebé”, compartió.